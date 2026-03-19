İsrail'i ifşa eden Joe Kent'le ilgili gelişme! Meğer istifadan önce...

ABD'nin İsrail ile Yahudi lobisinin baskısıyla İran'a karşı savaşa girdiğini söyleyen eski Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent'in, istifasından önce FBI tarafından soruşturma altına alındığı ortaya çıktı.

ABD'de yayın yapan Axios'un konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberinde, yetkililerin Kent'i "bilinen bir sızıntı kaynağı" olarak nitelendirdiği ve Kent'in başkanla yapılan brifinglerden çıkarıldığı ileri sürüldü.

Kent'in istifasından önce FBI tarafından soruşturma altına alındığı belirtilen haberde, bilgileri ABD'li gazeteci Tucker Carlson ile muhafazakar bir podcast yayıncısına sızdırmasından şüphelenildiği öne sürüldü. Haberde, FBI'ın İsrail ile İran'a ilişkin istihbaratla ilgili de Kent'i soruşturduğu savunuldu.

Haberde, Kent'in söz konusu iddialarla ilgili yorum taleplerine yanıt vermediği kaydedildi.

Kent, 17 Mart'ta sosyal medya hesabından istifa mektubu paylaşmış, mektubunda, "İran'daki devam eden savaşı vicdanen destekleyemem." ifadelerini kullanarak, İran'ın ABD ulusu için yakın bir tehdit oluşturmadığı halde ülkesinin, "İsrail'in ve güçlü Amerikan lobisinin baskısı nedeniyle" bu saldırıları başlattığını vurgulamıştı.

Görevi süresinde 11 kez çatışmaya katıldığını aktaran Kent, "Amerikan halkına hiçbir fayda sağlamayan bir savaş için" ülkesinin gelecek neslini "savaşmaya ve ölmeye göndermeyi destekleyemeyeceğinin" altını çizmişti.

Kim bu Joe Kent

AA muhabirinin açık kaynaklardan derlediği bilgilere göre, 45 yaşındaki Kent, yaklaşık 20 yıl ABD ordusunda görev yaptı.

Bu süreçte özel kuvvetler birliği olan "Green Beret" bünyesinde 11 kez yurt dışı görevine katılan Kent, özellikle terörle mücadele ve düzensiz savaş alanlarında tecrübe kazandı.

Askeri kariyerinin ardından ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) bünyesinde paramiliter görev üstlenen Kent, burada doğrudan sahada yürütülen gizli operasyonlarda yer aldı.

Paramiliter görevler, klasik istihbarat faaliyetlerinden farklı olarak, silahlı unsurlarla yürütülen, yerel güçlerin eğitilmesi, operasyonların planlanması ve gerektiğinde çatışma sahasında aktif rol alınmasını kapsayan faaliyetler olarak biliniyor.

Bu kapsamda Kent, askeri tecrübesini istihbarat operasyonlarıyla birleştirerek özellikle Orta Doğu merkezli terörle mücadele çalışmalarında aktif rol oynadı.

Kent, daha sonra Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçim kampanyasında terörle mücadele danışmanı olarak görev aldı. Bu süreç, Kent'in Trump ile yakın ilişkiler kurmasına zemin hazırladı.

NBC röportajında Trump'a övgü

Kent'in kişisel hayatı da kariyerinde belirleyici unsurlardan biri oldu. ABD Donanmasında görevli kriptolog olan eşi, 2019'da Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyon sırasında hayatını kaybetti.

Kent, 6 Eylül 2020'de ABD merkezli NBC News'te kaleme aldığı görüş yazısında, Donald Trump ile ilk kez bu olayın ardından Delaware'deki Dover Hava Üssü'nde bir araya geldiğini aktardı.

Söz konusu görüşmede Trump'ın kendisine taziye dileklerini ilettiğini ve ailesiyle yakından ilgilendiğini belirten Kent, Başkan'ın "empati ve düşünceli yaklaşımının" kendisinde derin bir etki bıraktığını ifade etti.

Kent, yazısında, Trump'ın askerlerin hayatına değer verdiğini savunarak, "askeri gücü yalnızca gerekli olduğunda kullanma" yaklaşımının, ABD askerlerine duyulan saygının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

ABD'nin 11 Eylül sonrası yürüttüğü savaşları da eleştiren Kent, önceki yönetimlerin "sonsuz savaşlar" politikası nedeniyle binlerce askerin hayatını kaybettiğinin ve trilyonlarca dolarlık maliyet oluştuğunun altını çizdi.