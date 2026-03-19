İran 20 günde 7 Arap ülkesindeki ABD üslerine düzenlediği saldırı sayısı belli oldu

İran, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat’tan bu yana çoğunluğu Körfez bölgesinde 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara en az 4 bin 192 füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdi.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri devam ederken Körfez ülkelerinde birçok kritik nokta hedef alındı.

İran'ın en çok hedef aldığı ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olurken, onu sırasıyla Kuveyt, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün takip ediyor; Umman ise en az hedef alınan ülke konumunda.

- BAE: 342 füze, 1699 İHA

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran'ın açık saldırılarının başlamasından bu yana" hava savunma sistemlerinin 327 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1699 İHA'ya müdahale ettiği belirtildi.

- Kuveyt: 260 füze, 542 İHA

Kuveyt ordusu, Ulusal Muhafızlar, Hükümet İletişim Merkezi ve ülkenin resmi haber ajansı KUNA'dan alınan verilere göre, Kuveyt en az 260 füze ve 542 İHA saldırısına hedef oldu.

- Bahreyn: 132 füze, 234 İHA

Bahreyn Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana 132 füze ve 234 İHA'nın önlenip imha edildi kaydedildi.

- Katar: 203 füze, 87 İHA

Katar Savunma Bakanlığından ayrı ayrı açıklanan verilere göre, Katar 203 füze ve 87 İHA saldırısına maruz kaldı.

- Suudi Arabistan: 38 füze, 435 İHA

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı verilerine göre ülkeye 38 füze 435 İHA saldırısı gerçekleştirildi.

- Ürdün: Toplamda 204 füze ve İHA

Ürdün ordusundan yapılan açıklamalara göre, ülkeye toplamda 204 füze ve İHA saldırısı yapıldı.

- Umman: 16 İHA

Umman resmi haber ajansı ONA'ya göre, İran'dan Umman topraklarına 16 İHA saldırısı gerçekleştirildi.

