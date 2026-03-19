Medipol uzmanından kadın sağlığı hakkında uyarı! Kadınlarda ruhsal ve fiziksel sorunlar artıyor...

Yorgunluk, şişkinlik ve ani duygu dalgalanmaları yaşayan birçok kadın, bu belirtilerin kaynağını fark etmiyor. Medipol Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Şerife Kadriye Erdem; östrojen hormonu ve progesteronun dengede olmaması, migrenden kist oluşumuna kadar pek çok hastalığı tetiklediğini vurguladı.

Abone ol

Kadınların jinekoloji kliniklerine başvurmalarının başlıca nedenlerinden biri olan östrojen dominansı, premenstruel sendrom, adet ağrısı, migren, ruhsal dalgalanmalar ve kilo alımı gibi pek çok sorunun arkasında yer alıyor. Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi’nden Op. Dr. Şerife Kadriye Erdem, “Bu hormon dengesizliği, hem psikolojik hem de fiziksel belirtilerle kendini gösteriyor. Adet öncesi yaşanan göğüs dolgunluğu, karın şişkinliği, yoğun ve uzun süren adet kanamaları, adet öncesi gerilim sendromu, endometrial polipler, miyomlar, endometriozis kistleri ve memede fibrukistik hastalık gibi hastalıklar da bu tablonun parçası” dedi.

ÖSTROJEN NEDEN BASKIN HALE GELİYOR?

Östrojen ve progesteronun dengede olması gerektiğini vurgulayan Dr. Erdem, “Progesteron eksikliği ya da östrojen fazlalığı durumunda östrojen dominansı oluşur. Bu durum özellikle kilo fazlası olanlarda yağ dokusunda yapılmasından, karaciğerin hormon yıkımında yetersiz kaldığı durumlarda ve bağırsak sağlığı bozuk olduğunda atılamadığında, menapoza yakın yıllarda doğal bir şekilde ve östrojeni taklit eden kimyasallarla alınan endokrin bozucularla ortaya çıkar” diye konuştu.

BELİRTİLER YALNIZCA RUHSAL DEĞİL, FİZİKSEL DE OLABİLİR

Dr. Erdem, “Migren, uyku problemleri, yeme bozuklukları, depresyon gibi ruhsal sorunların yanı sıra, göğüs hassasiyeti, karında şişkinlik, konsantrasyon dağınıklığı gibi fiziksel rahatsızlıklar da östrojen dominansına işaret edebilir” dedi. Özellikle adet dönemi şikayetlerinde bu hormon dengesinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

TEDAVİ YAŞAM TARZIYLA BAŞLIYOR

Östrojen fazlalığının azaltılması için öncelikle yaşam tarzı değişikliklerinin şart olduğunu belirten Dr. Erdem, “Kilo kontrolü, stres yönetimi, düzenli egzersiz ve zararlı kimyasallardan kaçınma gibi adımlar oldukça önemli. Ayrıca karaciğer ve bağırsak sağlığının desteklenmesi, kabızlığın giderilmesi ve prebiyotik kullanımıyla hormon dengesi sağlanabilir. Düzenli sağlık kontrolleri ihmal edilmemeli. Östrojen ve progesteron dengesinin korunması, hem fiziksel hem ruhsal sağlığın anahtarıdır” şeklinde konuştu.