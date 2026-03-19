BIST 13.048
DOLAR 44,32
EURO 50,86
ALTIN 6.604,85
HABER /  GÜNCEL

SGK’dan vatandaşlara sahte mesaj uyarısı: Asla tıklamayın

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son günlerde artan dolandırıcılık girişimlerine ilişkin sanal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı.

Abone ol

Açıklamada, bazı vatandaşlara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK adı kullanılarak sahte mesajlar gönderildiğinin tespit edildiği bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, söz konusu mesajlarda “Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz” ifadelerinin yer aldığı ancak bu içeriklerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"RESMİ KURUMLAR LİNK İLE ÖDEME TALEP ETMEZ"

Açıklamada, resmi kurumların hiçbir şekilde SMS ya da e-posta yoluyla link göndererek ödeme onayı talep etmediği vurgulandı. Vatandaşların bu tür mesajlardaki bağlantılara kesinlikle tıklamaması gerektiği kaydedildi.

SGK, kimlik, banka ve kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğinin altını çizerek, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

ŞÜPHELİ DURUMLAR İÇİN BAŞVURU KANALLARI

Açıklamada, şüpheli durumlarla karşılaşan vatandaşların ALO 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi’ni arayabileceği, CİMER üzerinden başvuru yapabileceği veya SGK il müdürlükleri ile merkezlerine şahsen müracaat edebileceği ifade edildi.

Kurum, sahte iletilere itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, aksi halde vatandaşların dolandırıcılık mağduru olabileceği uyarısında bulundu.

 

ÖNCEKİ HABERLER
