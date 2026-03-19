Şişhane Meydanı’nın simgesiydi! O apartmanın satıldığı fiyata inanamayacaksınız

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Şirket mülkiyetinde bulunan ve yatırım amaçlı gayrimenkul niteliğindeki, İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Bereketzade Mahallesi, 156 ada 1 parseldeki, fiili brüt kapalı alanı 2.904 metrekare olan taşınmazın, hâkim ortak Park Holding A.Ş.’ye satılmasına karar verildi.

Satış bedeli, TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 17 Şubat 2026 tarihli ve 2025REV1420 numaralı değerleme raporuna göre belirlenmiş olup, 31 Aralık 2025 itibarıyla 769.560.000 TL olarak takdir edilen gayrimenkulün güncel pazar değeri göz önünde bulundurularak, KDV hariç 780.000.000 TL peşin satış bedeli tespit edildi.

Peşin satış bedeli, tapuda ilgili devir işlemlerinin tamamlanacağı tarihe kadar geçerli olacak.

Tapu devir tarihinde satış bedelinin tamamı veya bir kısmı ödenmezse, ödenmemiş tutara, Şirket’in bağlı olduğu grup firmaları arasında uygulanan ve her çeyrek güncellenen grup içi TL cinsi faiz oranı işletilecek.

İşlem, Sermaye Piyasası Kurulu II-23.3 sayılı Tebliği uyarınca %75’lik sınırın altında kaldığı için “önemli nitelikte işlem” olarak değerlendirilmeyecek.