BIST 13.048
DOLAR 44,32
EURO 50,98
ALTIN 6.554,75
HABER /  GÜNCEL

Hakan Fidan'dan Katar'da flaş açıklamalar! İran'a uyarı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, Katar'a saldırılarından dolayı İran'ı bir kez daha uyardı.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Katar'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Türkiye kardeş Katar'ın her zaman yanındadır. Katarlı kardeşlerimize Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum. Sivillerin hayatını hiçe sayan saldırıları reddediyoruz. Bu tür saldırılar hiçbir zaman meşrulaştırılamaz.

(İran’dan) Sivil altyapıya ve halka yapılan saldırıyı kınıyor ve reddediyoruz. Türkiye Katar'ın yandadır, yanında olmaya devam edecektir. Bölgedeki saldırılar bir an önce durdurulmalı.

SAVAŞIN MÜSEBBİBİ İSRAİL'DİR

Bölgemizi eşi benzeri görülmemiş bir krizin içine çeken bu savaşın müsebbibi malumunuz İsrail'dir. Türkiye bölgedeki savaşı durdurmak için elinden geleni yapıyor. ABD ve İran ile temas halindeyiz.

ÖNCEKİ HABERLER
İspanya Başbakanı Sanchez, 'savaşa hayır' dedi: Türkiye'den destek geldi
İspanya Başbakanı Sanchez, 'savaşa hayır' dedi: Türkiye'den destek geldi
ABD ve İsrail'e kötü haber! Rusya İran'a savaşta destek vermeye başladı
ABD ve İsrail'e kötü haber! Rusya İran'a savaşta destek vermeye başladı
İran resti çekti: Artık hiçbir kısıtlama olmayacak!
İran resti çekti: Artık hiçbir kısıtlama olmayacak!
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Milli Parklar Kanunu'na ilişkin iddialara yanıt
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Milli Parklar Kanunu'na ilişkin iddialara yanıt
ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran'da 7 binden fazla hedefi vurduk
ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran'da 7 binden fazla hedefi vurduk
Burdur'da çıkan bıçaklı kavgada kan döküldü! 5 yaralı
Burdur'da çıkan bıçaklı kavgada kan döküldü! 5 yaralı
Akın Gürlek hakkındaki bilinmeyenleri anlattı: Ekmek Teknesi dizisinde figüran olarak rol aldım
Akın Gürlek hakkındaki bilinmeyenleri anlattı: Ekmek Teknesi dizisinde figüran olarak rol aldım
18 ilde operasyon: Yasa dışı bahis nedeniyle 118 şüpheli yakalandı
18 ilde operasyon: Yasa dışı bahis nedeniyle 118 şüpheli yakalandı
ABD ile İran'a saldıran İsrail'in bakanı şaşırtmadı! Savaş için 'muazzam bir nimet' dedi
ABD ile İran'a saldıran İsrail'in bakanı şaşırtmadı! Savaş için 'muazzam bir nimet' dedi
İsrail'i ifşa eden Joe Kent'le ilgili gelişme! Meğer istifadan önce...
İsrail'i ifşa eden Joe Kent'le ilgili gelişme! Meğer istifadan önce...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşı Subianto ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşı Subianto ile telefonda görüştü
Kastamonu'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Kastamonu'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı