Hakan Fidan'dan Katar'da flaş açıklamalar! İran'a uyarı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, Katar'a saldırılarından dolayı İran'ı bir kez daha uyardı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Katar'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Türkiye kardeş Katar'ın her zaman yanındadır. Katarlı kardeşlerimize Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum. Sivillerin hayatını hiçe sayan saldırıları reddediyoruz. Bu tür saldırılar hiçbir zaman meşrulaştırılamaz.

(İran’dan) Sivil altyapıya ve halka yapılan saldırıyı kınıyor ve reddediyoruz. Türkiye Katar'ın yandadır, yanında olmaya devam edecektir. Bölgedeki saldırılar bir an önce durdurulmalı.

SAVAŞIN MÜSEBBİBİ İSRAİL'DİR

Bölgemizi eşi benzeri görülmemiş bir krizin içine çeken bu savaşın müsebbibi malumunuz İsrail'dir. Türkiye bölgedeki savaşı durdurmak için elinden geleni yapıyor. ABD ve İran ile temas halindeyiz.