İspanya Başbakanı Sanchez, 'savaşa hayır' dedi: Türkiye'den destek geldi

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Avrupa Konseyi toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.

İspanya Başbakanı Sanchez, zirve öncesinde basına yaptığı açıklamada, "Bu Konsey toplantısı, Avrupa için çok kritik bir anda gerçekleşiyor. İspanya olarak biz barışı, saygıyı, barış içinde bir arada yaşamayı savunuyoruz. İran'daki savaşta sorgulanan da tam olarak bu. Biz, bu savaşı yasa dışı olarak görüyoruz ve 'savaşa hayır' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın çalkantılı bir dönemden geçtiğini ve siyasi liderlerden beklenenin "barış ve refahla noktalanan değerleri savunmak olduğunu" vurgulayan Sanchez, "Eğer biz, bu değerleri savunmayı Avrupa'dan yaparsak, bu savaşı kısa sürede bitirebilir ve insan hayatına mal olan, mülteciler yaratan çatışmalara barışçıl çözümler bulabiliriz. İspanya'nın savunacağı şey budur ve umarım Avrupa Konseyi'nden çıkacak pozisyon da bu olur." dedi.

Sanchez, azınlık hükümeti olarak son 3 yıldır Meclisten geçmeyen ve halen 2023 yılının bütçesiyle yönetilen İspanya'da önceliğin halihazırda bu olmadığını vurguladı.

"Bu sıradan bir savaş değil." diyen Sanchez, şunları kaydetti:

"Bu, giderek tırmanan bir dizi çatışma. İspanya, tarihin doğru tarafında ve bunun etkilerini hafifletmek için tüm kaynaklarımızı seferber edeceğiz. Bütçeyi daha sonra görüşebiliriz ancak şu anda İspanya'nın önceliği, onaylamadığımız bir savaşın etkilerinden vatandaşlarımızı korumaktır. Kimse bu savaşı öngörmedi. Hükümet, acil olana odaklanmalı ve acil olan da budur."

SANCHEZ TÜRKİYE'DEN GELEN MEKTUBU PAYLAŞTI

Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik saldırılar başta olmak üzere, Orta Doğu'daki durumla ilgili İspanya hükümetinin gösterdiği siyasi tutuma destek için sadece İspanya içinden değil Türkiye, ABD, Almanya, İngiltere ve İtalya gibi dünyanın birçok yerinden mektup aldıklarını belirtti.

Mektupların hepsinde, İspanya'nın bu tavrından büyük gurur duyulduğunu ve benzer hislerin paylaşıldığının dile getirildiğini vurgulayan Sanchez, "Bu yönde devam edeceğiz ve pes etmeyeceğiz. Daha yüksek ve açık bir şekilde 'savaşa hayır' ve 'barış' diyoruz. Ne İran'da ne evde ne Lübnan'da ne de Ukrayna'da savaşa evet." ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanı, mektupların bazılarında, savaşın ekonomik etkisinin artık herkesin cebini yakmaya başladığının vurgulandığını aktararak, yarın yapılacak Bakanlar Kurulu olağanüstü toplantısında, "İran savaşının" İspanyolların evlerindeki ekonomik etkisini hafifletmek için sosyoekonomik bir önlem paketi açıklayacaklarını kaydetti.