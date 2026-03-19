Türkiye için alarm zilleri çalıyor Yaşlı nüfusu, 98 ülkeyi geride bıraktı!
Türkiye, 9 milyon 583 bin 59 kişilik yaşlı nüfusuyla Danimarka, İsviçre, Sırbistan ve Yeni Zelanda'nın da aralarında bulunduğu 98 ülkenin toplam nüfusunu geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre Türkiye'deki yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş), birçok ülke nüfusunu geride bırakıyor.
Geçen yıl itibarıyla 8 milyar 231 milyon 613 bin olan dünya nüfusunun yüzde 10,4'ünü yaşlı nüfus oluşturdu. Aynı dönemde 86 milyon 92 bin 168 kişi olarak tespit edilen Türkiye nüfusunun ise yüzde 11,1'ini oluşturan 9 milyon 583 bin 59 kişinin yaşlı olduğu belirlendi.
Türkiye'deki yaşlı bireylerin sayısı, Danimarka, Ermenistan, İrlanda, İsrail, İsviçre, İzlanda, Sırbistan ve Yeni Zelanda'nın da aralarında bulunduğu 98 ülkenin nüfusunu geride bıraktı.
Öte yandan geçen yıl yaşlı nüfusta ilk sırayı 211 milyon 160 bin 198 kişiyle Çin alırken bu ülkeyi 107 milyon 983 bin 87 kişiyle Hindistan ve 63 milyon 854 bin 384 kişiyle ABD izledi.