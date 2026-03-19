Fenerbahçe'de yerli oyuncular Domenico Tedesco'dan şikayetçi

Şampiyonluk yarışında 7 puan geriye düşen Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerde bazı yerli oyuncuların teknik direktör Domenico Tedesco'dan şikayetçi olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'de son haftalarda alınan sonuçların ardından hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipte yerli futbolcuların, forma dağılımında adalet olmadığı gerekçesiyle rahatsızlık yaşadığı iddia edildi.

YERLİ OYUNCULAR ŞİKAYETÇİ

Takvim'de yer alan habere göre: Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Oğuz Aydın'ın ilk 11'de yeterince şans bulamamaktan şikayetçi durumda.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun tercihlerinin özellikle yerli oyuncular arasında tepkiye neden olduğu, İtalyan çalıştırıcının yabancı futbolculara daha fazla ilgi gösterdiği yönünde bir algı oluştuğu öne sürüldü.

İŞLER KÖTÜ GİDİNCE AYYUKA ÇIKTI

Öte yandan takımın başarılı sonuçları nedeniyle bu konunun uzun süre gündeme taşınmadığı ancak üst üste gelen puan kayıplarının ardından rahatsızlığın daha görünür hale geldiği kaydedildi. Ayrıca Kerem'in artık tepkilerini yüksek sesler dile getirdiği de belirtildi.