Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.
Beşiktaş'ın gollerini 11'de Oh ve 45+1'de Orkun Kökçü kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golünü ise 57'de penaltıdan Benedyczak kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 52'ye yükseltti. Kasımpaşa ise 24 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa ise sahasında Kayserispor'u konuk edecek.