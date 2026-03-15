Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni deplasmanda devirdi

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazandı.

Karşılaşmanın 18'nci dakikasında Gençlerbirliği forması giyen Koita, direkt kırmızı kart gördü. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Beşiktaş, 56'ncı dakikada Olaitan ve 67'nci dakikada Orkun Kökçü'nün attığı gollerle skoru 2-0'a getirdi. Maçın kalan bölümünde başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 49'a yükseltti. Gençlerbirliği ise 28 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Gençlerbirliği ise deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

Gençlerbirliği 0 - 2 Beşiktaş

90'Maç Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

90'Maçın sonuna 4 dakika ilave edildi.

84'Sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Samed'in vuruşunu Ersin çıkardı.

78'Sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Rashica dar açıdan vuruşunu yaptı, kaleci gole izin vermedi.

67'GOL! Orkun Kökçü topu ağlara gönderdi. Ceza sahası sol çizgisi ile auta çizgisinin birleştiği noktaya yakın bir yerden Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Kaleyi adeta paralel gören noktadan Orkun Kökçü, arka direğe muhteşem bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

62'Olaitan'ın ceza sahası sol çaprazından uzak direğe vuruşu üstten auta gitti.

59'Orkun ters kanattaki Cerny'i gördü. Cerny'nin ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Asllani'nin vuruşu yan ağlarda kaldı.

56'GOL! Olaitan topu ağlara gönderdi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Oh, yakın direğe çok sert vurdu kaleci son anda çıkardı. Dönen topa hareketlenen Olaitan, sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.

51'Murillo'nun ortasında topu kaleci yumrukladı. Cerny'den seken topa Olaitan vurdu, top üstten auta gitti.

49'Ndidi'nin uzaktan vuruşu üstten auta gitti.

46'İkinci yarı başladı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 4 dakika ilave edildi.

45'Kornerde Djalo'nun kafa vuruşunu kaleci çıkardı.

41'Sol çaprazda topla buluşan Orkun'un yakın direğe vuruşunu kaleci iki hamlede kontrol etti.

40'Mücadelede şu ana kadar net bir pozisyon yok.

18'Kontrol sonrası Koita kırmızı kart gördü.

17'Gençlerbirliği'nde Koita, Djalo'ya faul yaptı. VAR devreye girdi ve Yasin Kol'u pozisyonu izlemeye çağırdı.

14'Mücadelede tempo oldukça düşük.

9'Olaitan'ın savunma arkasına attığı pasa Gençlerbirliği savunması ayak koydu ve top kornere çıktı.

3'Beşiktaş ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Koita'nın uzak direğe vuruşunu Ersin çıkardı.

1'İlk düdük çaldı ve maça Beşiktaş başladı.

Gençlerbirliği - Beşiktaş ilk 11'ler

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Koita, Tongya, Göktan, Metehan, Niang

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh