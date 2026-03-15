HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aksaray'da babasının aracını kaçıran genç kaza yaptı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Aksaray'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

E.U. (17) idaresindeki 51 ACY 788 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 20. kilometresinde önde seyreden Veli D'nin kullandığı 32 AFP 891 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, sürücü E.U. ile otomobildeki kuzenleri S.U, H.U. ve 16 yaşındaki Hüseyin U. ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hüseyin U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aracı babasından izinsiz almış

Öte yandan, sürücü E.U'nun aracı babasından izinsiz aldığı, kazanın, bayram tatili için köylerine gelen kuzenleriyle gezmeye çıktığında meydana geldiği öğrenildi.

