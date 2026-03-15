Kırmızı bültenle aranan 32, ulusal seviyede aranan 40 kişi yurt dışından Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı, 32'si kırmızı bültenle, 40'ı ulusal seviyede aranan toplam 72 kişinin yurt dışından Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında açıklama yapıldı.

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle ortak işbirliğiyle yürütülen çalışmalar sonucu kırmızı bültenle aranan 32, ulusal seviyede aranan 40 suçlunun yakalandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gürcistan'da 54, Almanya'da 9, Karadağ'da 2, Arjantin, Kolombiya, Irak, Rusya, İsveç, KKTC ve Bulgaristan'dan 1'er olmak üzere toplam 72 suçlu Türkiye'ye getirildi. Bu kapsamda, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.A, E.U, M.Y, B.A, S.D, E.Ö, B.E, M.Ö, M.K, İ.Ç, O.G, E.Y, Z.İ, M.Y, Ö.Y, İ.K, K.Ç, A.Y, R.Ş, F.M, M.A, Y.Ç, H.İ, S.B, İ.K, A.U, M.Ö, Ş.S.A, R.G, S.E, R.C. ve S.A. ile ulusal seviyede aranan A.G, İ.C, F.D, F.Ş, S.C.T, M.T, H.D, R.D, E.T, E.Ö, U.T, S.E, M.Ö, E.U, H.A, B.B, Ş.B, M.Y, E.K, Y.İ, H.B.Y, İ.A, N.Y, Y.K, S.D, F.A, M.K, M.D, D.B, Z.Y, N.D, U.Ö, T.K, E.C.Ö, E.G, E.Y, C.K, C.T, R.S. ve U.Ö. isimli şahısların yakalanıp, Türkiye'ye iadeleri sağlandı."

ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı'ndan araçlardaki multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan araçlardaki multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin açıklama
Papa 14. Leo: Çatışmanın sorumlularına sesleniyorum, ateşi kesin
Papa 14. Leo: Çatışmanın sorumlularına sesleniyorum, ateşi kesin
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sözcü'nün haberini yalanladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sözcü'nün haberini yalanladı
İsrail'e bilgi sızdırıyorlardı! İran 20 casusu gözaltına aldığını duyurdu
İsrail'e bilgi sızdırıyorlardı! İran 20 casusu gözaltına aldığını duyurdu
Kars'ta 20 yerleşim yerine ulaşım durdu
Kars'ta 20 yerleşim yerine ulaşım durdu
TAG Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var
TAG Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Aydın'da motosiklet kazası: 3 kişi yaralandı
Aydın'da motosiklet kazası: 3 kişi yaralandı
Bahreyn'den açıklama: İran'dan şu ana kadar atılan 125 füze ve 211 İHA engellendi
Bahreyn'den açıklama: İran'dan şu ana kadar atılan 125 füze ve 211 İHA engellendi
Attığı golle konuşulan Arda Güler'den bomba paylaşım
Attığı golle konuşulan Arda Güler'den bomba paylaşım
Donald Trump'ı çıldırtacak görüntü! ABD-İsrail-İran savaşında bir ilk gerçekleşti
Donald Trump'ı çıldırtacak görüntü! ABD-İsrail-İran savaşında bir ilk gerçekleşti
Van'da uyuşturucu opersyonu: 3 kişiye gözaltı
Van'da uyuşturucu opersyonu: 3 kişiye gözaltı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Mescid-i Aksa'nın kapılarına kilit vurmak açık bir saldırıdır
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Mescid-i Aksa'nın kapılarına kilit vurmak açık bir saldırıdır