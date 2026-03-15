Attığı golle konuşulan Arda Güler'den bomba paylaşım

Real Madrid'in Elche'yi 4-1 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Yaklaşık 70 metreden attığı golle La Liga tarihine geçen Arda Güler'in paylaşımı da dikkat çekti.
İspanya LaLiga'da Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Elche'yi 4-1 yendikleri maçta yaklaşık 70 metreden attığı gol ile sezonun en güzel gollerinden birine imza atarak karşılaşmaya damga vurdu.
Karşılaşmanın 89. dakikasında Arda Güler, rakip kalecinin çıktığını görerek kendi yarı sahasından rakip kaleye yaklaşık 70 metre uzaklıktan attığı gol ile dikkatleri üzerine çekti ve maçın skorunu belirledi.
İspanya’da manşetlere oturan golle ilgili Arda Güler’den de paylaşım geldi. Güler paylaşımında “Sakın evde denemeyin” dedi. Güler’in paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.