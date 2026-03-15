Attığı golle konuşulan Arda Güler'den bomba paylaşım

Attığı golle konuşulan Arda Güler'den bomba paylaşım

Real Madrid’in Elche’yi 4-1 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Yaklaşık 70 metreden attığı golle La Liga tarihine geçen Arda Güler'in paylaşımı da dikkat çekti.

 İspanya LaLiga'da Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Elche'yi 4-1 yendikleri maçta yaklaşık 70 metreden attığı gol ile sezonun en güzel gollerinden birine imza atarak karşılaşmaya damga vurdu.

Karşılaşmanın 89. dakikasında Arda Güler, rakip kalecinin çıktığını görerek kendi yarı sahasından rakip kaleye yaklaşık 70 metre uzaklıktan attığı gol ile dikkatleri üzerine çekti ve maçın skorunu belirledi.

Attığı golle konuşulan Arda Güler'den bomba paylaşım - Resim: 0

İspanya’da manşetlere oturan golle ilgili Arda Güler’den de  paylaşım geldi. Güler paylaşımında “Sakın evde denemeyin” dedi. Güler’in paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

Attığı golle konuşulan Arda Güler'den bomba paylaşım - Resim: 1

Donald Trump'ı çıldırtacak görüntü! ABD-İsrail-İran savaşında bir ilk gerçekleşti
Van'da uyuşturucu opersyonu: 3 kişiye gözaltı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Mescid-i Aksa'nın kapılarına kilit vurmak açık bir saldırıdır
Gazzeli Meryem, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme hayalini gerçekleştirdi
Devrim Muhafızları Ordusu'ndan açıklama: Suudi Arabistan'a dünkü İHA saldırısının İran ile hiçbir bağlantısı yok
Süleymaniye’de 3 bin çocuk aynı sofrada iftar açtı
İsrail halkı için korku dolu anlar! İran'ın füze saldırıları sebebiyle sirenler çaldı
İran: Epstein şebekesi İran'ı suçlamak için 11 Eylül benzeri bir olay planlıyor
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı
Medipol uzmanlardan bayram uyarısı “sofrada ölçüyü kaçırmayın”
İran ordusu: İsrail güvenlik merkezleri ve polis karargahlarını İHA'larla hedef aldık
İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında 29 binden fazla sivil bina zarar gördü