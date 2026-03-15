BIST 13.093
DOLAR 44,22
EURO 50,54
ALTIN 7.136,03
HABER /  DÜNYA

Bahreyn'den açıklama: İran'dan şu ana kadar atılan 125 füze ve 211 İHA engellendi

Bahreyn, İran'dan şu ana kadar atılan 125 füze ile 211 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Abone ol

Bahreyn ordusunun ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana İran'dan ülkeye atılan füze ve İHA'lara ilişkin bilgi verildi.

Şu ana kadar Bahreyn'i hedef alan 125 füze ve 211 İHA saldırısının engellendiği belirtilen açıklamada, Bahreyn’in İran saldırılarına karşı mücadele edeceği vurgulandı.

Balistik füze ve İHA'larla siviller ile özel mülkleri hedef alan saldırıların uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu saldırıların aynı zamanda bölgesel barış ve güvenliği tehdit ettiği kaydedildi.

- ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Attığı golle konuşulan Arda Güler'den bomba paylaşım
Donald Trump'ı çıldırtacak görüntü! ABD-İsrail-İran savaşında bir ilk gerçekleşti
Donald Trump'ı çıldırtacak görüntü! ABD-İsrail-İran savaşında bir ilk gerçekleşti
Van'da uyuşturucu opersyonu: 3 kişiye gözaltı
Van'da uyuşturucu opersyonu: 3 kişiye gözaltı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Mescid-i Aksa'nın kapılarına kilit vurmak açık bir saldırıdır
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Mescid-i Aksa'nın kapılarına kilit vurmak açık bir saldırıdır
Gazzeli Meryem, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme hayalini gerçekleştirdi
Gazzeli Meryem, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme hayalini gerçekleştirdi
Devrim Muhafızları Ordusu'ndan açıklama: Suudi Arabistan'a dünkü İHA saldırısının İran ile hiçbir bağlantısı yok
Devrim Muhafızları Ordusu'ndan açıklama: Suudi Arabistan'a dünkü İHA saldırısının İran ile hiçbir bağlantısı yok
Süleymaniye’de 3 bin çocuk aynı sofrada iftar açtı
Süleymaniye’de 3 bin çocuk aynı sofrada iftar açtı
İsrail halkı için korku dolu anlar! İran'ın füze saldırıları sebebiyle sirenler çaldı
İsrail halkı için korku dolu anlar! İran'ın füze saldırıları sebebiyle sirenler çaldı
İran: Epstein şebekesi İran'ı suçlamak için 11 Eylül benzeri bir olay planlıyor
İran: Epstein şebekesi İran'ı suçlamak için 11 Eylül benzeri bir olay planlıyor
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı
Medipol uzmanlardan bayram uyarısı “sofrada ölçüyü kaçırmayın”
Medipol uzmanlardan bayram uyarısı “sofrada ölçüyü kaçırmayın”
İran ordusu: İsrail güvenlik merkezleri ve polis karargahlarını İHA'larla hedef aldık
İran ordusu: İsrail güvenlik merkezleri ve polis karargahlarını İHA'larla hedef aldık