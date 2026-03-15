Donald Trump'ı çıldırtacak görüntü! ABD-İsrail-İran savaşında bir ilk gerçekleşti

ABD, İsrail ve İran arasında süren savaşın 16. gününde İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarında 108 kişi yaralanırken, Irak'taki ABD'ye ait Victory Base üssüne düzenlenen saldırıda FPV tipi taarruz dronu savunma sistemlerini ilk kez aşmayı başardı.

ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan savaş 16. gününe girerken Orta Doğu'da çatışmaların şiddeti artıyor. İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırıları sürerken, Irak'ta ABD üssüne yönelik gerçekleştirilen İHA saldırısına ait görüntülerin Hizbullah tarafından paylaşılması bölgede gerilimi daha da yükseltti.

İsrail'de 100'den fazla yaralı

İsrail Sağlık Bakanlığı, İran'ın son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 108 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakanlık, yaralanmaların nedenine ilişkin detay paylaşmazken, İran ile çatışmaların başladığı 28 Şubat'tan bu yana aralarında askerlerin de bulunduğu toplam 3 bin 195 kişinin hastanelere kaldırıldığını bildirdi. Açıklamada, yaralılardan 81'inin tedavisinin halen sürdüğü aktarıldı.

İsrail ordusu: Geniş çaplı saldırı başlattık

İsrail ordusu (IDF), İran'a yönelik yeni bir geniş çaplı saldırı dalgası başlattığını duyurdu. IDF tarafından yapılan resmi açıklamada, operasyon kapsamında İran'ın "terör rejimi altyapılarına" yönelik çok sayıda hedefin vurulduğu ifade edildi.

Savaşta bir ilk gerçekleşti

Irak'taki Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD'ye ait Victory Base üssüne yönelik saldırıya ait insansız hava aracı görüntüleri Hizbullah tarafından paylaşıldı. Al Jazeera'nın aktardığı bilgilere göre söz konusu saldırıda FPV tipi taarruz dronu ABD savunma sistemlerini aşmayı ilk kez başardı. Bu gelişmenin savaşın seyrine ilişkin yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

İsfahan'da patlama sesleri

ABD ve İsrail'in saldırıları altındaki İran'ın İsfahan kentinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.İran medyasında, sabah saatlerinde meydana gelen patlamalara ilişkin haberlere yer verildi. Haberde, İsfahan kentinde savaş uçakları ve patlama seslerinin ardından göğe yükselen dumanın şehrin uzak bölgelerinden görüldüğü aktarıldı. Kentteki bir fabrikayı hedef alan füze saldırısında en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

