Savaşta 16. gün! İran'dan Netanyahu açıklaması Trump'tan Hark Adası çıkışı

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 16. güne girildi. İran Devrim Muhafızları "Netanyahu'nun hayatta olması durumunda onu takip edip öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a yönelik son saldırıları ile ilgili, "Hark Adası'nı tamamen yerle bir ettik, ama eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz" ifadelerini kullandı.

ABD- İsrail ve İran arasındaki savaşta 16. güne de şiddetli saldırılarla girilirken, tarafların art arda gelen açıklamaları da tansiyonu epey yükseltti. İran Devrim Muhafızları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı.

Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızlarının Gerçek Vaat-4 operasyonlarının 52. dalgasına ilişkin açıklamasını yayımladı. Açıklamada, "Netanyahu'nun hayatta olması durumunda onu takip edip öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Devrim Muhafızlarının 52. dalga saldırılarında ağır füzelerle Tel Aviv'in sanayi bölgelerini hedef aldığı vurgulanan açıklamada, Erbil el-Harir Hava Üssü, Kuveyt'teki Ali el-Salem ve Camp Arifjan üslerindeki sanayi bölümleri ile ABD güçlerinin toplandığı merkezlere füze ve İHA'larla saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Trump: Eğlence için birkaç kez daha vurabiliriz

İran'ın çıkışı gerilimi tırmandırırken ABD Başkanı Donald Trump'tan da dikkat çeken bir çıkış geldi. ABD'nin İran için kritik önemde olan Hark Adası'na düzenlediği son saldırılara da değinen Trump, "Hark Adası'nı tamamen yerle bir ettik, ama eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz" dedi.

Trump, "Ancak bildiğiniz gibi, enerji altyapısına hiçbir şey yapmadım, çünkü onu yeniden inşa etmek yıllar alırdı" hatırlatmasında bulundu.

"İsrail'in füzesi kritik derecede azaldı"

ABD medyası, İsrail'in füze savunma mühimmatlarının "kritik derecede azaldığını" öne sürdü. Amerikan haber kuruluşu Semafor, ABD'li yetkililerin, İsrail'in bu hafta ABD'ye İran'la çatışmanın şiddetlenmesi üzerine, "balistik füze savunma sistemlerinin kritik derecede azaldığı yönünde" bilgilendirmede bulunduğu iddiasına yer verdi. Haber kuruluşuna açıklamada bulunan yetkililer, İsrail'in geçen yaz İran'la yaşanan çatışmalarda kullanılan füzelerden "zaten az miktarda stokla mevcut savaşa girdiğini", uzun menzilli savunma sistemlerinin İran'ın saldırıları altında "zorlandığını" söyledi.

ABD-İsrail'in İran saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.