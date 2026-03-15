Donald Trump'tan dünyaya "Hürmüz'ün güvenliğini sağlayın" mesajı

Gün içinde Hürmüz'ün bir şekilde açılacağını dile getiren ABD Başkanı Donald Trump'tan, aynı günün akşam saatlerinde dünyaya Hürmüz'ün güvenliğinin sağlanması için çağrı geldi.

İran Silahlı Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı’nın kontrolünün tamamen kendilerinde olduğunu açıkladı.

12 Mart’ta yapılan açıklamada, Boğaz’ın Devrim Muhafızları deniz kuvvetlerinin yönetiminde olduğu belirtilirken, ABD ve müttefiklerinin Boğaz’dan geçişine izin verilmeyeceği vurgulandı.

Hatemu’l Enbiya Karargahı tarafından yapılan açıklamada, “Hiç şüphe veya ihmal olmaksızın Hürmüz Boğazı, cesur deniz kuvvetlerimizin akıllıca yönetimi altındadır. Amerikan saldırganlarının ve ortaklarının buradan geçme hakkı yoktur” ifadeleri kullanıldı.

İRAN'IN BOĞAZI MAYINLADIĞI İDDİASI

ABD merkezli Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW) ise İran’ın Hürmüz Boğazı’na 10’dan az mayın yerleştirdiğini açıkladı.

ISW, İran’ın toplu mayın döşemekten kaçınmasının ekonomik ve siyasi maliyetler nedeniyle olduğunu belirterek, geniş çaplı mayınlamanın hem tüm deniz trafiğini aksatabileceğini hem de Çin ile ilişkiler ve Irak ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini kaydetti.

TRUMP'TAN YİNE FARKLI AÇIKLAMALAR GELİYOR

ABD Başkanı Donald Trump ise 14 Mart’ta yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nın “bir şekilde açılacağını” belirtti. Trump, ABD ve birçok ülkenin Boğaz’a savaş gemisi gönderebileceğini ifade ederken, İran teknelerinin ve gemilerinin hedef alınacağını söyledi.

Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı’ndan petrol alan ülkelerin güvenliği üstlenmesi gerektiğini vurguladı ve ABD’nin bu ülkelerle koordinasyon içinde olacağını dile getirdi.

Trump'ın son yaptığı açıklamanın tam metni şöyle kayda geçti:

ABD İran'ı hem askeri hem ekonomik hem de her açıdan mağlup etmiş ve tamamen paramparça etmiştir.

Ancak Hürmüz Boğazı üzerinden petrol alan dünya ülkeleri bu geçidin güvenliğini üstlenmelidir ve biz de onlara yardım edeceğiz! HEM DE ÇOK.

ABD, her şeyin hızlı, sorunsuz ve iyi gitmesi için bu ülkelerle koordinasyon içinde olacaktır.

Bu her zaman bir ekip çalışması olmalıydı ve artık öyle olacak.

Bu, dünyayı Uyum, Güvenlik ve Ebedi Barışa doğru bir araya getirecektir!