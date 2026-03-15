BIST 13.093
DOLAR 44,22
EURO 50,54
ALTIN 7.136,03
HABER /  DÜNYA

ABD-İran anlaşması ihtimali! Trump: Koşullar henüz yeterince iyi değil

ABD Başkanı Donald Trump, "koşullar henüz yeterince iyi olmadığı" gerekçesiyle, saldırıları sona erdirmek için İran ile bir anlaşma yapmak istemediğini söyledi.

Abone ol

Trump, NBC News televizyonuna verdiği demeçte, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları saldırılar hakkında konuştu. İran'ın ABD ve İsrail'in saldırıları karşısında diğer Orta Doğu ülkelerine saldırmasına "şaşırdığını" ifade eden Trump, "İran, bir anlaşma yapmak istiyor ama ben yapmak istemiyorum çünkü koşullar henüz yeterince iyi değil." şeklinde konuştu.

Trump, İran ile yapılacak olası bir anlaşmanın şartlarının "çok sağlam" olması gerektiğini belirtti.

Saldırıları sona erdirecek olası bir anlaşmanın şartlarının ne olacağı sorusunu yanıtsız bırakan Trump, İran'ın nükleer hedeflerinden tamamen vazgeçeceğine dair bir taahhüdün anlaşmanın parçası olacağını dile getirdi.

Trump ayrıca petrol fiyatlarındaki artışlar karşısında, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için diğer ülkelerle birlikte bir plan üzerinde çalıştıklarını aktardı.

İlgili Haberler
İran medyasından açıklama: ABD-İsrail İsfahan'a saldırmaya devam ediyor Savaşta 16. gün! İran'dan Netanyahu açıklaması Trump'tan Hark Adası çıkışı İsrail Lübnan'a saldırdı: 4'ü çocuk 14 kişi hayatını kaybetti Suudi Arabistan'dan savunma açıklaması: Gece boyunca hava savunma sistemimiz 25 İHA saldırısını önledi İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti İran ordusu: Netanyahu'yu öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceğiz Donald Trump'tan dünyaya "Hürmüz'ün güvenliğini sağlayın" mesajı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Altın için sert dalga uyarısı: 6000 doları görünce aman dikkat!
Foto Galeri Altın için sert dalga uyarısı: 6000 doları görünce aman dikkat! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel'den Bülent Arınç'la görüşmesine ilişkin açıklama: En çok konuştuğumuz...
İstanbulspor acı haberi duyurdu! Genç futbolcu Baran Alp Vardar hayatını kaybetti
Uğurcan Çakır'dan maç sonu Fenerbahçe sözleri!
Gürsel Tekin'den Bülent Arınç'a CHP çıkışı
Fatih'te akran zorbalığı! İşkence görüntüleri sonrası 3 zanlı yakalandı
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk iddiası! Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kıyasladı
İran medyasından açıklama: ABD-İsrail İsfahan'a saldırmaya devam ediyor
Savaşta 16. gün! İran'dan Netanyahu açıklaması Trump'tan Hark Adası çıkışı
İsrail Lübnan'a saldırdı: 4'ü çocuk 14 kişi hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'dan savunma açıklaması: Gece boyunca hava savunma sistemimiz 25 İHA saldırısını önledi
İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
Bakan Mehmet Şimşek "tasarruf" dedi! 3 bin 380'i geri çevrildi
