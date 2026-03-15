Özgür Özel'den Bülent Arınç'la görüşmesine ilişkin açıklama: En çok konuştuğumuz...

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'la görüşmesine ilişkin CHP lideri Özel, bazı basın organlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Özel "Bir ramazan sohbetinden bir siyasi çıkar elde etmeye çalışan ve bunu gazetecilik yaparak yapmaya çalışanlara da ben ne diyeyim."dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesince Şehzadeler ilçesinde kurulan ramazan çadırında vatandaşlarla iftar yaptı.Gazetecilere açıklama yapan Özel, yaşamını yitiren belediye başkanları Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay ile geçen yıl iftarda bir araya geldiklerini hatırlatarak, bu sene onlarsız burukluk yaşadığını söyledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in İstanbul'da gözaltına alındığını anımsatan Özel, operasyonun İstanbul merkezli yürütülmesini eleştirdi. Belediye başkanının bir telefonla ifadeye çağrılabilecekken sabah operasyonuyla gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu savunan Özel, şöyle konuştu:

"Onun bu durumlarının bir tek sebebi var. Üç başlık altında bakarsak. Birincisi, Topuklu Efe diye vaktiyle Aydın'ın sevip şimdi maalesef yaka silktiği topuklayan Efe... Kendisiyle ilgili bir tehdit gelince ona direnecek gücü olmayan, o topuklayan Efe, Aziz İhsan Aktaş davasından kurtulması bu işin birinci taksiti. İkinci taksiti açık ve yıllardır sürdürülen soruşturmaların apar topar kapanması. Üçüncüsü de yıllardır husumet duyduğu Ömer Günel'in özgürlüğü, deyim yerindeyse kafasının koparılması. Ömer Günel, Kuşadalıların bildiği gibidir, Aydınlıların bildiği gibidir. Allah, o Ömer Günel'e bunları yapanı, siyasi pazarlık konusu yapan topuklayanı da bildiği gibi yapacak. İlk seçimlerde onu elimizden, Aydın'ın elinden kimse alamayacak."

Bülent Arınç'la görüşme

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'la görüşmesine ilişkin soruları da yanıtlayan Özel, görüşmenin bir nezaket ve ramazan tebriği niteliğinde olduğunu, bazı basın organlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Özel, şunları kaydetti:

"Sayın Bülent Arınç son derece nazik bir şekilde tutuksuz yargılama gerektiğini, mahkemelere güven olması gerektiğini, bu şartların güvensizlik yarattığını söyledi. Son derece nazik. En çok Manisa'dan konuştuk, Ferdi'den konuştuk, Gülşah'tan konuştuk, Ramazan'dan konuştuk, Manisa'daki iftardan konuştuk. Manisa'nın çıkarlarından konuştuk. Ayrıca Türkiye siyasetiyle ilgili genel değerlendirmeler yaptık. Bir ramazan sohbetinden bir siyasi çıkar elde etmeye çalışan ve bunu gazetecilik yaparak yapmaya çalışanlara da ben ne diyeyim."

İstanbulspor acı haberi duyurdu! Genç futbolcu Baran Alp Vardar hayatını kaybetti
Uğurcan Çakır'dan maç sonu Fenerbahçe sözleri!
Gürsel Tekin'den Bülent Arınç'a CHP çıkışı
Fatih'te akran zorbalığı! İşkence görüntüleri sonrası 3 zanlı yakalandı
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk iddiası! Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kıyasladı
İran medyasından açıklama: ABD-İsrail İsfahan'a saldırmaya devam ediyor
Savaşta 16. gün! İran'dan Netanyahu açıklaması Trump'tan Hark Adası çıkışı
İsrail Lübnan'a saldırdı: 4'ü çocuk 14 kişi hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'dan savunma açıklaması: Gece boyunca hava savunma sistemimiz 25 İHA saldırısını önledi
İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
Bakan Mehmet Şimşek "tasarruf" dedi! 3 bin 380'i geri çevrildi
İsrail, "gizli, acil ve hayati savunma alımları" için bütçe ayrılmasını onayladı
