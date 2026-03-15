İstanbulspor acı haberi duyurdu! Genç futbolcu Baran Alp Vardar hayatını kaybetti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, bir süredir kanser tedavisi gören futbolcuları Baran Alp Vardar’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

İstanbulspor, bir süredir kanser tedavisi gören futbolcuları Baran Alp Vardar’ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Büyük bir acı ve derin bir üzüntü içindeyiz… Bir süredir kanser tedavisi gören futbolcumuz, canımız Baran Alp Vardar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Karakteri, takım arkadaşlarına olan bağlılığı ve güler yüzüyle her zaman hatırlayacağımız Baran Alp, camiamızın kalbinde daima yaşayacaktır.

Onun aramızdan bu kadar erken ayrılışı hepimizi derinden yaraladı. Merhum futbolcumuz Baran Alp Vardar’a Allah’tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekânın cennet olsun Baran Alp… Seni asla unutmayacağız.

Canımız Baran Alp’in cenazesi, Beylikdüzü Mevlana Camii’nde 15.03.2026 Pazar (Bugün) öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir."

