Fenerbahçe'de Sadettin Saran-Tedesco görüşmesinin perde arkası! Tazminat detayı...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekipte acil toplantı yapıldı. Tedesco ile görüşme yapan Başkan Sadettin Saran, deneyimli hoca ile yola devam etme kararı aldıklarını açıkaldı. Saran-Tedesco görüşmesinin detayları ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de şok Fatih Karagümrük yenilgisinden sonra dün teknik direktör Domenico Tedesco'nun kaderi masaya yatırıldı.
İtalyan hoca ve sportif direktör Devin Özek, öğleden sonra kulübe geldi, yönetimin huzuruna çıktı.
Başkan Sadettin Saran daha sonra 40 yaşındaki çalıştırıcı ile bire bir makamında özel görüşme yaptı.
Bazı oyunculardan memnun değil
Sabah'ta yer alan habere göre, burada başkan, takımın neden kötü olduğunu sorguladı. Genç teknik adam da bir motivasyon kaybı yaşandığını, takımda bazı oyuncuların performansından memnun olmadığını özellikle belirtti.