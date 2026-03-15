Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk iddiası! Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kıyasladı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken ligin 26. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin puansız kapattığı haftada rakibini 3-0 gibi net bir skorla deviren Sarı-Kırmızılılar'ın performansına dair değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray’ın sahasında RAMS Başakşehir’i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Sports Digitale ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Dilmen, sarı-kırmızılı ekibin sahadaki performansına ve karşılaşmanın genel görüntüsüne dair dikkat çekerken şampiyonluk yarışına dair de konuştu.

"Dünkü maçın bitiş düdüğüyle Galatasaray mayısı beklemeden, böyle bir avantaj gelmiş deyip bu maçı başka bir hale getirdi. Bu oyuncuya da yansıyor."

"Galatasaray şampiyon olamazsa büyük sürpriz olur. 7 puandan bağımsız söylüyorum. Fenerbahçe'de Talisca'yı çıktığın zaman pozisyon da bulamıyorsun.”

“Bundan sonra ne olur? Fenerbahçe'yle Trabzonspor değil, Galatasaray olamaz. Yani Galatasaray şampiyon yapar Fenerbahçe ve Trabzonspor'u. Puandan bağımsız söylüyorum. 4 puan da fark olmuş olsa, oyunculara hocaların performansına baktığında çok net önde olan Galatasaray.”