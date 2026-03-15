Binyamin Netanyahu öldü mü? İsrail'den ilk kez açıklama geldi

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun İran’ın misilleme saldırısında öldürüldüğüne ilişkin sosyal medyada yayılan iddiaları yalanladı.

AA muhabiri, İsrail Başbakanlık Ofisi'ne, sosyal medyada artan “Netanyahu'nun öldürüldüğü” iddialarına ilişkin bir açıklamaları olup olmadığını sordu.

"Başbakan iyi durumda"

İsrail Başkanlık Ofisi'nden verilen yanıtta, "Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda." ifadesine yer verildi.

Netanyahu’nun 13 Mart’ta çevrim içi katıldığı bir basın toplantısında, İsrail genelinde verilen saldırı alarmı sesinin, toplantının yapıldığı yerde duyulmaması ve ardından yapay zeka ürünü olduğu öne sürülen bazı videoların sosyal medyada yayılması, söz konusu iddialara dayanak gösterilmişti.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Netanyahu'nun konuşma sırasında elini kaldırdığı bir karede altı parmaklı göründüğü öne sürüldü.

