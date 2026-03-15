İsrail Lübnan'a saldırdı: 4'ü çocuk 14 kişi hayatını kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkenin güneyine düzenlediği 3 hava saldırısında 4'ü çocuk 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığından sabah saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde yer alan Rahibat Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda 4'ü çocuk 7 kişi şehit oldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ülkenin güneyindeki Sayda kentine bağlı Haret Sayda ile Cezzin beldesine bağlı Katrani bölgelerine yönelik saldırılara ilişkin de bilgi verildi.

Haret Sayda ve Katrani bölgelerine İsrail'in düzenlediği iki saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bu kişilerden 4'ünün Haret Sayda'da, 3'ünün Katrani'de hayatını kaybettiği, saldırılarda 8 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan Lübnan yerel medyası, sabah saatlerinde İsrail ordusunun Sayda kentindeki Şurahbil bölgesinde apartman dairesini hedef aldığını duyurdu.

Saldırının sonuçlarına ilişkin henüz detaylı bilgi verilmedi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana devam eden saldırılarında 106'sı çocuk, 65'i kadın olmak üzere 826 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Suudi Arabistan'dan savunma açıklaması: Gece boyunca hava savunma sistemimiz 25 İHA saldırısını önledi
Suudi Arabistan'dan savunma açıklaması: Gece boyunca hava savunma sistemimiz 25 İHA saldırısını önledi
İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
Bakan Mehmet Şimşek "tasarruf" dedi! 3 bin 380'i geri çevrildi
Bakan Mehmet Şimşek "tasarruf" dedi! 3 bin 380'i geri çevrildi
İsrail, "gizli, acil ve hayati savunma alımları" için bütçe ayrılmasını onayladı
İsrail, "gizli, acil ve hayati savunma alımları" için bütçe ayrılmasını onayladı
Binyamin Netanyahu öldü mü? İsrail'den ilk kez açıklama geldi
Binyamin Netanyahu öldü mü? İsrail'den ilk kez açıklama geldi
Çorum'da pencereden düşen kişi yaşamını yitirdi
Çorum'da pencereden düşen kişi yaşamını yitirdi
Formula 1'de Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri nisan ayında yapılmayacak
Formula 1'de Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri nisan ayında yapılmayacak
İran ordusu: Netanyahu'yu öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceğiz
İran ordusu: Netanyahu'yu öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceğiz
Bayram tatili için yola çıkmışlar! Feci kazada anne ve baba öldü, 4 çocuğu ağır yaralı
Bayram tatili için yola çıkmışlar! Feci kazada anne ve baba öldü, 4 çocuğu ağır yaralı
Donald Trump'tan dünyaya "Hürmüz'ün güvenliğini sağlayın" mesajı
Donald Trump'tan dünyaya "Hürmüz'ün güvenliğini sağlayın" mesajı
Bakan Işıkhan: Batman, Türkiye Yüzyılı'nın lokomotif şehirlerinden biri oldu
Bakan Işıkhan: Batman, Türkiye Yüzyılı'nın lokomotif şehirlerinden biri oldu
SSB Başkanı Görgün: K2 Kamikaze İHA sahada önemli bir güç çarpanı oluşturuyor
SSB Başkanı Görgün: K2 Kamikaze İHA sahada önemli bir güç çarpanı oluşturuyor