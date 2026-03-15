İsrail, "gizli, acil ve hayati savunma alımları" için bütçe ayrılmasını onayladı

İsrail hükümeti, 2026 yılında "savaş yönetimi ihtiyaçları için gizli, acil ve hayati öneme sahip savunma alımları" için 2,6 milyar yeni İsrail şekeli (yaklaşık 830 milyon Amerikan doları) bütçe ayrılmasını onayladı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail kabinesinin bütçeyi yapılan telefon görüşmesiyle oyladığını kaydetti.

"Gizli, acil ve hayati öneme sahip savunma alımları" için yaklaşık 830 milyon dolar bütçe ayrıldığı belirtilen haberde, 2026'da faiz ve komisyon ödemeleri için ayrılan bütçenin 1,5 milyar şekel (yaklaşık 500 milyon dolar) azaltılacağı, bakanlıkların bütçesinin ise 1,1 milyar şekel (yaklaşık 350 milyon dolar) azaltılacağı aktarıldı.

Karar, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemelerinin devam ettiği süreçte geldi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, bakanlardan Zeev Elkin ve Gideon Saar söz konusu karar için aleyhte oy kullandı. Öte yandan İsrail Maliye Bakanlığı, İsrail ekonomisi için 2026 yılı büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Binyamin Netanyahu öldü mü? İsrail'den ilk kez açıklama geldi
Binyamin Netanyahu öldü mü? İsrail'den ilk kez açıklama geldi
Çorum'da pencereden düşen kişi yaşamını yitirdi
Çorum'da pencereden düşen kişi yaşamını yitirdi
Formula 1'de Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri nisan ayında yapılmayacak
Formula 1'de Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri nisan ayında yapılmayacak
İran ordusu: Netanyahu'yu öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceğiz
İran ordusu: Netanyahu'yu öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceğiz
Bayram tatili için yola çıkmışlar! Feci kazada anne ve baba öldü, 4 çocuğu ağır yaralı
Bayram tatili için yola çıkmışlar! Feci kazada anne ve baba öldü, 4 çocuğu ağır yaralı
Donald Trump'tan dünyaya "Hürmüz'ün güvenliğini sağlayın" mesajı
Donald Trump'tan dünyaya "Hürmüz'ün güvenliğini sağlayın" mesajı
Bakan Işıkhan: Batman, Türkiye Yüzyılı'nın lokomotif şehirlerinden biri oldu
Bakan Işıkhan: Batman, Türkiye Yüzyılı'nın lokomotif şehirlerinden biri oldu
SSB Başkanı Görgün: K2 Kamikaze İHA sahada önemli bir güç çarpanı oluşturuyor
SSB Başkanı Görgün: K2 Kamikaze İHA sahada önemli bir güç çarpanı oluşturuyor
Devlet Bahçeli ilk kez dile uyardı! Orası düşerse denge sarsılır
Devlet Bahçeli ilk kez dile uyardı! Orası düşerse denge sarsılır
Potanın Perileri Japonya'yı devirdi
Potanın Perileri Japonya'yı devirdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bütçemizde en büyük payı eğitime ayırdık
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bütçemizde en büyük payı eğitime ayırdık
Ezgi Apartmanı davasının firari sanığı yakalandı
Ezgi Apartmanı davasının firari sanığı yakalandı