Altın için sert dalga uyarısı: 6000 doları görünce aman dikkat!
Altın fiyatları Orta Doğu'da gerilimin tavan yapmasına rağmen beklenen seviyeye yükselmedi. Peki bu yükselmeme trendi devam edecek mi? Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon kanalında altın fiyatlarının yön arayışı ve piyasalar hakkında çok önemli bilgiler verdi.
Finans analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon programında 2026 yılına ilişkin altın piyasası beklentilerini değerlendirdi. Memiş’e göre 2026 yılı, yatırımcıların alışık olduğu istikrarlı bir yükseliş yılı değil; aksine sert dalgalanmaların yaşanacağı bir "manipülasyon yılı" olacak.
BU YIL PARA KAZANMA YILI DEĞİL
Memiş, piyasalarda bu yıl ciddi fiyat oynaklıkları görüleceğini belirterek yatırımcıların kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri birbirinden ayırması gerektiğini söyledi.
"2026 yılı para kazanma yılı değil, manipülasyon yılı. Fiyat istikrarı olmayacak. Yıl içinde hem dibi hem zirveyi görebiliriz" diyen Memiş, bu durumun yalnızca altın ve gümüş için değil; borsa, kripto para ve diğer emtia piyasaları için de geçerli olduğunu ifade etti.
SAVAŞA RAĞMEN ALTIN GERİLEDİ
Memiş, jeopolitik gelişmelerin altın üzerindeki etkisine de dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından ilginç bir piyasa tepkisi oluştuğunu belirterek "Saldırı gerçekleştiğinde İsrail borsası yükseldi. Altın ve gümüş fiyatları ise geriledi. Savaş bittiğinde ise altın tekrar yükseldi" dedi.
Memiş’e göre benzer bir tablo 2026 yılında da görülüyor. Mart ayında yaşanan yeni saldırılar sonrası altın gerilerken doların güç kazandığını söyledi.