İran Milli Kadın Futbol Takımı'ndan 3 kişi ülkesine dönme kararı aldı

İran Milli Kadın Futbol Takımı'ndan 3 kişi ülkesine dönme kararı aldı

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, Avustralya'da kalmaları için "iltica hakkı" verilen İran Milli Kadın Futbol Takımı'ndan 3 sporcunun daha ülkesine dönme kararı aldığını bildirdi.

ABC News'ün haberine göre Burke, İranlı kadın futbolcuların Avustralya'dan ayrılma tercihlerine ilişkin açıklama yaptı.

Burke, "İran Milli Kadın Futbol Takımı'ndan 3 kişi, takımın geri kalanıyla İran'a dönme yolculuğuna katılma kararı aldı." ifadesini kullandı.

Bu oyuncuların kararlarını Avustralyalı yetkililere bildirmelerinin ardından seçeneklerini değerlendirmeleri için kendilerine tekrar fırsat verildiğini aktaran Burke, böylelikle başlangıçta Avustralya'da kalan 7 sporcudan dördünün ülkeden ayrılma kararı verdiğini belirtti.

Avustralya'da düzenlenen Kadınlar Asya Kupası'na katılan İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları, oynadıkları bir maç öncesinde İran milli marşı okunurken sessiz kalmış ve durum İran'da tepkiyle karşılanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Avustralya, İran Milli Kadın Futbol Takımının, büyük ihtimalle öldürülecekleri İran'a geri gönderilmesine izin vererek korkunç bir insani hata yapıyor. Sayın Başbakan, onlara iltica hakkı verin. Siz vermezseniz ABD onları kabul edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Avustralya, 7 takım üyesinin ülkede kalmaya karar verdiğini ancak birinin son anda karar değiştirmesi nedeniyle 6 kişiye "iltica hakkı" verildiğini açıklamıştı.

