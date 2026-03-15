Bayram tatili için yola çıkmışlar! Feci kazada anne ve baba öldü, 4 çocuğu ağır yaralı
Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ve baba hayatını kaybetti, 4 çocuğu ağır yaralandı.
Ömer Koç idaresindeki 34 EBH 87 plakalı otomobil, Yalman köyü yakınlarında şarampole devrildi. Sağlık ekipleri, sürücü Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada ağır yaralanan anne Zeliha Koç ve 4 çocuğu, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Anne Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bayram tatili nedeniyle...
Öte yandan, Koç ailesinin bayram tatili dolayısıyla İstanbul'dan memleketleri Nevşehir'e gittikleri öğrenildi.