Vefatıyla yasa boğdu! Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın defnedileceği yer çok anlamlı...
İlber Ortaylı, en sevdiği ve hemen her sohbetinde büyük bir hürmetle andığı Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed’in türbesinin yanı başına defnedilecek. Ortaylı’nın hayattayken saygı ve övgüyle söz ettiği hocalarının kabirleri de aynı hazirede yer alıyor.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Fatih Camisi haziresine defnedilecek. Bu hazirenin merkezinde Fatih Sultan Mehmed’in türbesi var. Türbenin etrafında da Osmanlı devrinin mühim devlet adamlarının yanı sıra Osmanlı’nın önde gelen ulemasının (seçkin âlim ve bilginler) mezarları var. ‘Şahide’ adı verilen ve her biri sanat eseri niteliğinde mezar taşlarıyla süslü hazireler Osmanlı döneminde ‘Devlet Mezarlığı’ niteliğindeydi. Sadece belli isimler özel müsaadeyle ‘selatin’ denilen büyük camilerin hazirelerine defnedilebiliyordu. Bugün de bu tarihi hazirelere defin, Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlığın onayına tabi...
HOCALARI DA ORADA
Fatih Camisi haziresinde son dönemin ünlü tarihçileri de var. Ortaylı’nın “Onun çalışmalarını çıkarırsanız Osmanlı tarihçiliği namına geride pek bir şey kalmaz” diye methettiği ‘Şeyhül Müverrihin’ (Tarihçilerin Kutbu) unvanlı hocası Prof. Dr. Halil İnalcık’ın mezarı da burada. Yine Ortaylı’nın “Osmanlı’nın son dönemi ve modern Türkiye üzerine dünyada söz sahibi birkaç tarihçiden biri” diye tarif ettiği Prof. Dr. Kemal Karpat da 2018’de bu hazireye defnedilmişti. Yine Ortaylı’nın “İstanbul’un yaşayan hafızası, onun gibi hocalar artık yetişmiyor” diye andığı Prof. Dr. Semavi Eyice’nin kabri de burada bulunuyor...
İlber Hoca’nın ayrı bir hürmetle andığı ve adını kızına verdiği Tuna/Plevne mücadelesinin kahramanı Gazi Osman Paşa’nın türbesi de burada.
FATİH’İN VE PAŞALARIN YANINDA
İlber Hoca’yla bir sohbetimizde “Hocam hangi padişah devrinde yaşamak istersiniz?” diye sormuştum.