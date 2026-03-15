Vefatıyla yasa boğdu! Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın defnedileceği yer çok anlamlı...

HOCALARI DA ORADA

Fatih Camisi haziresinde son dönemin ünlü tarihçileri de var. Ortaylı’nın “Onun çalışmalarını çıkarırsanız Osmanlı tarihçiliği namına geride pek bir şey kalmaz” diye methettiği ‘Şeyhül Müverrihin’ (Tarihçilerin Kutbu) unvanlı hocası Prof. Dr. Halil İnalcık’ın mezarı da burada. Yine Ortaylı’nın “Osmanlı’nın son dönemi ve modern Türkiye üzerine dünyada söz sahibi birkaç tarihçiden biri” diye tarif ettiği Prof. Dr. Kemal Karpat da 2018’de bu hazireye defnedilmişti. Yine Ortaylı’nın “İstanbul’un yaşayan hafızası, onun gibi hocalar artık yetişmiyor” diye andığı Prof. Dr. Semavi Eyice’nin kabri de burada bulunuyor...