BIST 13.093
DOLAR 44,22
EURO 50,54
ALTIN 7.136,03
HABER /  DÜNYA

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan açıklama: Suudi Arabistan'a dünkü İHA saldırısının İran ile hiçbir bağlantısı yok

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan açıklama: Suudi Arabistan'a dünkü İHA saldırısının İran ile hiçbir bağlantısı yok

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Suudi Arabistan'ın Riyad ve ülkenin doğu bölgelerine insansız hava aracı saldırısıyla ilgili olmadığını, ve Suudi Arabistan yönetimine saldırıların kaynağını araştırma çağrısında bulundu.

Abone ol

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın Riyad ve ülkenin doğu bölgelerine insansız hava aracı saldırısının "İran ile hiçbir bağlantısı olmadığı" ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suudi Arabistan, Riyad ve Şarkiye'ye 10 insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini ve bunların imha edildiğini duyurdu. Bu saldırının İran ile hiçbir bağlantısı yoktur ve Suudi hükümeti saldırıların kaynağını araştırmalıdır."

Suudi Arabistan, dün gece başkent Riyad ve ülkenin doğu bölgesinde 13 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurmuştu.

İmha edilen İHA'ların geldikleri yer ve saldırı girişimi sonucu herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmemişti.

ABD-İsrail saldırılarına karşılık İran, İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerini ve bazı noktaları hedef almaya başlamıştı.

Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Kuveyt gibi ülkelerdeki ABD'ye ait üsleri ile hedeflerine saldırılar gerçekleştirildiğini duyuran İran, Umman'ın yanı sıra Suudi Arabistan'ın Ras Tenura petrol tesisine yönelik saldırıyla bağlantılı olduğu iddiasını ise yalanlamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in belirli noktalardan Arap ülkelerine saldırılar düzenlediğine dair bilgiler aldı." ifadelerini kullanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
