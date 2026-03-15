BIST 13.093
DOLAR 44,22
EURO 50,54
ALTIN 7.136,03
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aydın'da motosiklet kazası: 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde üç kişinin yaralandığı motosiklet kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, 14 yaşındaki A.G'nin kullandığı 09 NS 629 plakalı motosiklet Mehmet Özalp Bulvarı'nda Y.A. (17) idaresindeki 09 ALV 938 motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücüler ile 09 ALV 938 motosikletteki O.T. (17) yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan A.G. ve Y.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Y.A'nın manevra yaptığı sırada A.G'nin motosikletle çarptığı, ardından tarafların yola düştüğü ve çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar görülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bahreyn'den açıklama: İran'dan şu ana kadar atılan 125 füze ve 211 İHA engellendi
Bahreyn'den açıklama: İran'dan şu ana kadar atılan 125 füze ve 211 İHA engellendi
Attığı golle konuşulan Arda Güler'den bomba paylaşım
Attığı golle konuşulan Arda Güler'den bomba paylaşım
Donald Trump'ı çıldırtacak görüntü! ABD-İsrail-İran savaşında bir ilk gerçekleşti
Donald Trump'ı çıldırtacak görüntü! ABD-İsrail-İran savaşında bir ilk gerçekleşti
Van'da uyuşturucu opersyonu: 3 kişiye gözaltı
Van'da uyuşturucu opersyonu: 3 kişiye gözaltı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Mescid-i Aksa'nın kapılarına kilit vurmak açık bir saldırıdır
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Mescid-i Aksa'nın kapılarına kilit vurmak açık bir saldırıdır
Gazzeli Meryem, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme hayalini gerçekleştirdi
Gazzeli Meryem, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme hayalini gerçekleştirdi
Devrim Muhafızları Ordusu'ndan açıklama: Suudi Arabistan'a dünkü İHA saldırısının İran ile hiçbir bağlantısı yok
Devrim Muhafızları Ordusu'ndan açıklama: Suudi Arabistan'a dünkü İHA saldırısının İran ile hiçbir bağlantısı yok
Süleymaniye’de 3 bin çocuk aynı sofrada iftar açtı
Süleymaniye’de 3 bin çocuk aynı sofrada iftar açtı
İsrail halkı için korku dolu anlar! İran'ın füze saldırıları sebebiyle sirenler çaldı
İsrail halkı için korku dolu anlar! İran'ın füze saldırıları sebebiyle sirenler çaldı
İran: Epstein şebekesi İran'ı suçlamak için 11 Eylül benzeri bir olay planlıyor
İran: Epstein şebekesi İran'ı suçlamak için 11 Eylül benzeri bir olay planlıyor
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı
Medipol uzmanlardan bayram uyarısı “sofrada ölçüyü kaçırmayın”
Medipol uzmanlardan bayram uyarısı “sofrada ölçüyü kaçırmayın”