Radar cezası yiyenler dikkat! KDK'dan vatandaşı sevindiren karar

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), “radar cihazının kalibrasyonuyla ilgili bilgilerin, talep edilmesi halinde idari para cezası verilen kişiye bildirilmesi” tavsiyesinde bulundu.

KDK’DAN RADAR KALİBRASYONU İÇİN ÖNEMLİ TAVSİYE

Hız limitini aştığı gerekçesiyle idari para cezası verilen bir kişi, hız ihlalini ortaya koyan herhangi bir belgenin ceza tutanağının ekinde sunulmadığını belirterek cezanın iptali için sulh ceza hâkimliğine itirazda bulundu. Mahkeme bu talebi reddetti.

Radar cihazlarının ölçüm hassasiyetini, doğruluğunu ve tutarlılığını sağlamak amacıyla uluslararası standartlara sahip referans cihazlarla hizalama, kontrol ve ayarlama işlemi yapılıyor. Buna da kalibrasyon adı veriliyor.

Ceza kesilen vatandaş, radar cihazının türü, modeli, seri numarası ve kalibrasyonuna ilişkin bilgi ve belgeleri emniyetten talep etti ancak olumsuz yanıt aldı.

BAŞVURUNUN KDK’YA TAŞINMASI

İdari para cezasının dayanağı olan bilgi ve belgelere erişememesi nedeniyle bilgi edinme hakkının ihlal edildiğini savunan vatandaş, Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurdu.

Başvuruyu inceleyen kurum, cezanın kesildiği il emniyet müdürlüğünden bilgi istedi. Gelen yazıda, “kalibrasyon belgelerinin bireysel başvurular kapsamında paylaşılmasının mümkün olmadığı, gerekli görülmesi halinde belgelerin yargı mercilerince resen talep edilebileceği” kaydedildi.

KDK VATANDAŞI HAKLI BULDU

Bu yanıt üzerine başvurucuyu haklı bulan Kamu Denetçiliği Kurumu, “cezanın kesildiği radar cihazının kalibrasyonuna ilişkin bilgi ve belgelerin, kamu güvenliğini zedeleyebilecek nitelikteki hususlar hariç tutularak başvurana bildirilmesi” yönünde İçişleri Bakanlığı’na tavsiyede bulundu.

İdari para cezasının dayanağını oluşturan radar cihazına ilişkin bilgi ve belgelerin başvurana verilmemesinin, Anayasa’da güvence altına alınan bilgi edinme hakkı ile bağdaşmadığı vurgulandı.