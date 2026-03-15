UEFA, Katar'daki Finalissima 2026'nın iptal edildiğini açıkladı

UEFA, Katar'daki Finalissima 2026'nın iptal edildiğini açıkladı

UEFA, Arjantin ile İspanya arasında Katar'da oynanması planlanan Finalissima 2026'nın iptal edildiğini duyurdu.

UEFA'nın açıklamasında, 27 Mart'ta Katar'ın Lusail Stadı'nda oynanması gereken Arjantin-İspanya karşılaşmasının bölgedeki politik durum nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Arjantin ile UEFA arasında alternatif bir tarih ve yer konusunda anlaşmaya varılamadığı da ifade edildi.

Finalissima 2026'nın farklı tarihlerde İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı, Arjantin'in başkenti Buenos Aires ya da Avrupa'daki tarafsız bir sahada oynanma tekliflerinin Arjantin Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmediği aktarıldı.

EURO 2024'te zafere ulaşan İspanya ile 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, Finalissima 2026'da karşı karşıya gelme hakkı kazanmıştı.

