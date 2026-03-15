Gençlerbirliği - Beşiktaş / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlıların ligde 13 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Galatasaray derbisinde sona erdi.

Ankara deplasmanında 3 puan hedefleyen Beşiktaş, kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Gençlerbirliği - Beşiktaş

Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak

Gençlerbirliği - Beşiktaş ilk 11'ler

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Koita, Tongya, Göktan, Metehan, Niang

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh

TARİHİ REKABET VE "DUBLE" FIRSATI

Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin Hedefi: Sezonun ilk yarısında İstanbul'da Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Başkent ekibi, bugün de kazanırsa rakibini bir sezonda iki kez yenmiş (duble yapmış) olacak. Kırmızı-siyahlılar bu başarıyı en son 2000/2001 sezonunda yakalamıştı.

BEŞİKTAŞ'IN FORMU

Ankara deplasmanındaki son iki maçını kazanan siyah-beyazlılar, bugün galip gelirse 2005-2008 yılları arasındaki 4 maçlık galibiyet serisinden bu yana en uzun serisini (3+ maç) başlatmış olacak.

DEPLASMAN VE İÇ SAHA PERFORMANSLARI

Süper Lig'e o sezon yükselen takımların sahasında oynadığı son üç maçı gol yemeden kazanan Kartal, bugün de kalesini kapatarak kazanırsa 2003 yılından bu yana bir ilki başaracak. Natura Dünyası Gençlerbirliği, evinde ağırladığı son üç İstanbul takımını mağlup etmeyi başardı. Bugün de kazanırlarsa, 1966 yılından bu yana ilk kez İstanbullu rakiplerine karşı üst üste 4 iç saha galibiyeti alacaklar.