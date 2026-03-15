Formula 1'de Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri iptal edildi

Formula 1, güvenlik gerekçesiyle Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix’lerinin nisan ayında yapılmayacağını duyurdu.

Formula 1'den yapılan açıklamada, "Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri nisan ayında yapılmayacak. Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle, Grand Prix'ler, F2, F3 ve F1 Akademi yarışlarıyla birlikte planlandığı gibi gerçekleşmeyecektir" denildi.

Açıklamada "Alternatifler değerlendirilmiş olsa da nisan ayında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır" bilgisi verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Aksaray'da babasının aracını kaçıran genç kaza yaptı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
Aksaray'da babasının aracını kaçıran genç kaza yaptı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
Lübnan'da İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 850'ye yükseldi
Lübnan'da İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 850'ye yükseldi
Şırnak'ta sağanak! Hayat felç oldu
Şırnak'ta sağanak! Hayat felç oldu
Vatandaşa güzel haber! Multimedya sebebiyle yazılan trafik cezaları iptal
Vatandaşa güzel haber! Multimedya sebebiyle yazılan trafik cezaları iptal
İletişim Başkanı Duran'dan Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü mesajı
İletişim Başkanı Duran'dan Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü mesajı
UEFA, Katar'daki Finalissima 2026'nın iptal edildiğini açıkladı
UEFA, Katar'daki Finalissima 2026'nın iptal edildiğini açıkladı
Radar cezası yiyenler dikkat! KDK'dan vatandaşı sevindiren karar
Radar cezası yiyenler dikkat! KDK'dan vatandaşı sevindiren karar
TRT'de Kadir Gecesi zengin bir yayın akışıyla idrak edilecek
TRT'de Kadir Gecesi zengin bir yayın akışıyla idrak edilecek
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Orta Doğu'daki savaşı değerlendirdi
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Orta Doğu'daki savaşı değerlendirdi
Fenerbahçe yöneticisi Cem Ciritçi'den Büyükçekmece Basketbol maçıyla ilgili açıklama
Fenerbahçe yöneticisi Cem Ciritçi'den Büyükçekmece Basketbol maçıyla ilgili açıklama
Kırmızı bültenle aranan 32, ulusal seviyede aranan 40 kişi yurt dışından Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 32, ulusal seviyede aranan 40 kişi yurt dışından Türkiye'ye getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan araçlardaki multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan araçlardaki multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin açıklama