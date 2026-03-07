BIST 12.793
Beşiktaş - Galatasaray derbisinde kartlar havada uçuştu

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla yendiği derbi maçında hakem Ozan Ergün, 10 sarı ve 1 kırmızı kart gösterdi.

Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray, Tüpraş Stadı'ndaki derbide Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

Galatasaray'ın galibiyet golü 39. dakikada Victor Osimhen'den geldi.

Sarı-Kırmızılılarda Leroy Sane, Rıdvan Yılmaz'a yaptığı müdahalenin ardından 62. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

Üç puanı hanesine yazdıran lider Galatasaray 61 puana yükselirken, 4. sıradaki Beşiktaş 46 puanda kaldı.

10 SARI VE 1 KIRMIZI KART ÇIKTI

Maçtaki kararlarıyla tepki çeken hakem Ozan Ergün ise kartına sık sık başvurdu.

Kariyerinde ilk kez Beşiktaş - Galatasaray derbisi yöneten Ergün 10 kez sarı, 1 kez de kırmızı kart gösterdi.

