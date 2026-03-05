BIST 12.943
Sergen Yalçın: 'Yoğun bakımdan, odaya çıktık'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hala istedikleri konumda olmadıklarını söyleyerek, "Biz yoğun bakımdaydık, odaya çıktık. Çocuklar çok mücadele ediyor. Umarım bundan sonra Beşiktaş’ı olması gereken yere hep beraber getiririz" dedi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor’u 4-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Hedefimiz grubu birinci bitirmekti. Bugün itibarıyla ilk hedefimize ulaştık. Türkiye bizim için pozisyonumuza baktığımızda ilk hedefimiz. Avrupa’ya gitmenin en kolay yolu. Bu tarafa ağırlık veriyoruz. Buraya kadar iyi geldik. Buradan sonra da sonuna kadar gidip, kupayı kazanmak istiyoruz. İnşallah bundan sonrası bizim için iyi olur" ifadelerini kullandı.

"Hala istediğimiz konumda değiliz"

Sezon başında lige konsantre olmakta ciddi problemler yaşadıklarının altını çizen Yalçın, "Beşiktaş camiası buna alışık değil, kupalar kazanmaya alışık bir camia. Sonra bir toparlanma sürecine girdik. Devre arasında transferler yaptık. Biz yoğun bakımdaydık, odaya çıktık. Hala istediğimiz konumda değiliz ama onu sağlamak için çok çaba sarf ediyoruz. Çocuklar çok mücadele ediyor. Umarım bundan sonra Beşiktaş’ı olması gereken yere hep beraber getiririz. Şu anda bunun temellerini atıyoruz" şeklinde konuştu.

Derbi yorumu

Hafta sonu oynanacak derbi hakkında Sergen Yalçın; "Galatasaray ile zor bir maça çıkacağız. Güçlü ve iddialı bir takım. Taraftarımız merak etmesin, Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanıp çıkacağız." dedi. 

Altay Bayındır sorusunu cevapsız bıraktı

Beşiktaş teknik direktörü, daha önce adı kulüple anılan Altay Bayındır için sorulan soruya; "Bu sorulara cevap vermenin zamanı değil. Kupa, lig oynuyoruz. Transfer dönemi gelince konuşuruz bu konuları." cevabını verdi.

