Türkiye kupasında Fenerbahçe çeyrek finale yükseldi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK’yı 4-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son hafta mücadelesinde Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 4-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Musaba, 48. dakikada Sidiki Cherif, 79. dakikada Dorgeles Nene ve 86. dakikada Archie Brown kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 9'a yükselten Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın ardından grubunu 2. sırada tamamlayarak Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Gaziantep FK ise 6 puanda kalarak 3. sırada yer aldı ve turnuvaya veda etti.

Gaziantep FK 0 - 4 Fenerbahçe

90'Son düdük geldi ve Fenerbahçe sahadan 4-0 galip ayrıldı.

90'Maçın sonunda en az 3 dakika daha oynanacak.

86'GOL! Archie Brown skoru 4-0 yaptı. Oğuz Aydın ceza sahasının sağından içeri çevirdi. Arka direkte Brown'un vuruşunda top ağlara gitti.

79'GOL! Dorgeles Nene skoru 3-0 yapan golü attı. Sol kanattan ceza sahasına giren Brown pasını içeri çevirdi. Kale önünde Nene'nin vuruşunda top ağlara gitti.

48'GOL! Fenerbahçe, Cherif'in golüyle skoru 2-0 yaptı. Kerem'in pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Sidiki Cherif çaprazdan yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda en az 3 dakika daha oynanacak.

39'Kerem serbest vuruşta orta açtı Mert Müldür'ün yükselerek vurduğu top doğrudan dışarıya gitti.

33'GOL! Fenerbahçe, Musaba'nın golüyle 1-0 öne geçti. Kerem sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında oluşan karambolde top Musaba'nın önünde kaldı. Musaba'nın kale önünde yaptığı vuruşta top ağlara gitti.

21'Fenerbahçeli oyuncular rakip yarı alanında seri paslaşmalarla boşluk bulmaya çalışıyor.

15'Levent sol çaprazdan kaleyi düşündü. Levent'in sert şutunda kalecinin çeldiği top direğe çarparak kornere gitti.

11'Bu dakikalarda karşılaşma orta alanda top kapma mücadelesiyle geçiyor.

3'Fenerbahçe ceza sahasında oluşan karambolde kale önünde topu alan Sorescu'nun vuruşunda top ağlara gitti. Ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

1'Mücadele yaşanan teknik aksaklık nedeniyle 1 saat gecikmeli olarak 21.30'da başladı.

1'İlk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

Teknik problemin giderilmesi için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

Karşılaşma, stadyumdaki ışık problemleri sebebiyle gecikmeli başlayacak.

Gaziantep FK - Fenerbahçe ilk 11'ler

Gaziantep FK: Burak, Camara, Mujakic, Melih, Kozlowski, Abena, Sorescu, Sangare, Kabadayı, Maxim, Rodrigues

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Guendouzi, Brown, Levent, Kante, Fred, Kerem, Musaba, Cherif