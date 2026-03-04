Trump tehdit etmişti! İspanya'dan 'ABD' kararı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İspanya hakkında yaptığı açıklamada, "Dün Trump'ın mesajını açık ve net bir şekilde duyduklarını düşünüyorum. ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İspanya'nın üslerini ABD ordusuna kullandırmadığını söyleyip, İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesme tehdidinde bulunmuştu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 'İspanya'nın Trump’ın mesajını açık ve net bir şekilde duyduğunu' belirtip, "ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler" dedi.

İSPANYA'DAN YANIT GELDİ

İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, Beyaz Saray'ın İspanya’nın ABD ile “askeri iş birliği yapacağını” söylediği açıklamayı “kesin bir dille” yalanladı.