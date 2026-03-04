BIST 12.943
Beyaz Saray'dan açıklama: İran'daki haydut rejim eziliyor

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının beşinci gününde Beyaz Saray’dan açıklama geldi. Sözcü Karoline Leavitt, Başkan Trump’ın tehditlerde blöf yapmadığını vurgulayarak, İran’ın “haydut terörist rejiminin” ezildiğini ve gelecek saatlerde İran hava sahasında tam hakimiyet sağlanmasının beklendiğini belirtti.

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları ile başlayan savaşın beşinci gününde Beyas Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, savaşa dair açıklamlalarda bulundu. 

"BAŞKAN TRUMP BLÖF YAPMAZ" 

Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin İran'a saldırılarının "Trump'ın blöf yapmadığını kanıtladığını" belirttiği konuşmasında “Teröristler, Başkan Trump’ın kendisindne önceki başkanlar gibi olacağını, yalnızca konuşacağını ve açık kırmızı çizgilerini uygulamayı reddedeceğini düşündü. Ancak bu yargının felaket bir hata olduğu ortaya çıktı. Başkan Trump bir tehditte bulunduğunda ki ben bu tehdidi geçen yıl boyunca bu kürsüden size defalarca yeniledim, blöf yapmaz” ifadelerini kullandı. 

Beyaz Saray Sözcüsü, "İran'daki haydut terörist rejim tamamen eziliyor. Terörist devlete 47 yıldır göz yumma ve onu destekleme dönemi bitti. İran'ın cani terörist liderleri, ABD'ye karşı işledikleri suçların bedelini kanlarıyla ödüyor" dedi. 

"ÖNÜMÜZDEKİ SAATLERDE HAKİMİYET SAĞLAMAYI BEKLİYORUZ"

Leavitt, ABD’nin gelecek saatlerde İran hava sahası üzerinde tam hakimiyet sağlamasını beklediklerini şu sözlerle duyurdu:

“Önümüzdeki saatlerde İran hava sahası üzerinde tam ve mutlak bir hakimiyet sağlamayı bekliyoruz; böylece gökyüzünü temizleyerek cesur savaşçılarımızın bu asil ve uzun süredir hedeflenen amaçlara ulaşmayı sürdürmesini sağlayacağız”.

