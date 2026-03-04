Gaziantep FK - Fenerbahçe / Canlı anlatım

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta maçında Gaziantep FK'ye konuk oluyor.

Fenerbahçe için Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonun en kritik 90 dakikası başlıyor. C Grubu'nda çeyrek final biletini cebine koymak isteyen sarı-lacivertliler, deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek. Gruptaki puan dengeleri nedeniyle 'ya tamam ya devam' noktasına gelen Kanarya, kazanması halinde rakiplerinin sonucuna bakmaksızın bir üst tura yükselecek. Beraberlik senaryosunda ise son durumu gruptaki diğer maçlardan gelecek sonuçlarda olacak.

Gaziantep FK - Fenerbahçe

Karşılaşma, stadyumdaki ışık problemleri sebebiyle gecikmeli başlayacak.

Gaziantep FK - Fenerbahçe ilk 11'ler

Gaziantep FK: Burak, Camara, Mujakic, Melih, Kozlowski, Abena, Sorescu, Sangare, Kabadayı, Maxim, Rodrigues

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Guendouzi, Brown, Levent, Kante, Fred, Kerem, Musaba, Cherif

TUR HESAPLARI MASADA

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon değişen statüyle birlikte grup aşamasında 3 maçı geride bırakan Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına kaderini tayin etmek için çıkıyor. Grupta oynadığı maçlarda Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK engellerini galibiyetle geçen, ancak evinde Beşiktaş'a boyun eğen sarı-lacivertliler 6 puan topladı. Kanarya sahadan zaferle ayrılması durumunda başka hiçbir sonuca bakmaksızın çeyrek finale yükselecek. Beraberlik durumunda ise gözler grubun diğer maçlarına ve "en iyi üçüncüler" kontenjanı için oluşacak puan tablosuna çevrilecek.

KUPADA DÖRDÜNCÜ RANDEVU

İki ekip, Türkiye Kupası tarihinde üst üste üçüncü kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. 2003 yılında başlayan kupa rekabetinde bugüne kadar oynanan 3 müsabakanın tamamından Fenerbahçe galibiyetle ayrılan taraf oldu. Bu süreçte rakip filelere 9 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde ise sadece 1 gol gördü. Geçtiğimiz sezon da grup aşamasında kozlarını paylaşan iki takımın kupa geçmişinde Fenerbahçe'nin mutlak bir dominasyonu bulunuyor.

10 MAÇLIK SERİ

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile oynadığı son karşılaşmalarda kurduğu büyük üstünlükle dikkat çekiyor. 8'i Süper Lig, 2'si kupa olmak üzere son 10 resmi maçın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, rakibine karşı 2021 yılından bu yana puan kaybetmedi. Bu sezon ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan mücadeleyi de En-Nesyri ve Talisca'nın golleriyle 4-0 kazanan Kanarya, bu psikolojik üstünlüğü kupa maçına da taşımayı hedefliyor.

EV SAHİBİNİN KUPA SERÜVENİ

Ziraat Türkiye Kupası maratonuna 3. turdan başlayan Gaziantep FK, Karabük İdmanyurdu ve Yalova FK engellerini 2-0'lık skorlarla geçerek grup aşamasına adını yazdırdı. Grup sürecinde Çaykur Rizespor'a 5-2 mağlup olan kırmızı-siyahlılar; Kocaelispor'u 1-0, Ankara Keçiörengücü'nü ise 5-1 yenerek gruptaki iddiasını son maça taşımayı başardı. Güney temsilcisi, kendi evinde güçlü rakibine karşı sürpriz bir sonuç alarak gruptan çıkmanın hesaplarını yapıyor.