BIST 12.943
DOLAR 43,96
EURO 51,18
ALTIN 7.272,43
HABER /  GÜNCEL

Bakan Fidan Kuveyt, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Bakan Fidan Kuveyt, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ile son gelişmelere ilişkin telefon görüşmeleri yaptı.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim Abdullah es-Sabah, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la yaptığı telefon görüşmelerinde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail ordusu: Tahran'daki Mihrabad Havalimanı'nı vurduk
İsrail ordusu: Tahran'daki Mihrabad Havalimanı'nı vurduk
Ahmet Davutoğlu: "Bu savaş böyle devam ederse..."
Ahmet Davutoğlu: "Bu savaş böyle devam ederse..."
Saraçhane davasında 35 kişiye beraat
Saraçhane davasında 35 kişiye beraat
İsrail, İran'a saldırıların ardından Batı Şeria'da 165 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail, İran'a saldırıların ardından Batı Şeria'da 165 Filistinliyi gözaltına aldı
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıkların yargılanmasına devam edildi
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıkların yargılanmasına devam edildi
"Savaştan korkup kaçtı" denilmişti! Ronaldo'dan haber var
"Savaştan korkup kaçtı" denilmişti! Ronaldo'dan haber var
Dışişleri Bakanı Fidan, bölgedeki gelişmelere ilişkin TBMM'yi bilgilendirecek
Dışişleri Bakanı Fidan, bölgedeki gelişmelere ilişkin TBMM'yi bilgilendirecek
Özgür Özel: İran'da rejim değişikliği 300 savaş uçağının ölüm yağdırmasıyla olmaz
Özgür Özel: İran'da rejim değişikliği 300 savaş uçağının ölüm yağdırmasıyla olmaz
Adana'da korkunç cinayet! Esnaf iş yerinde öldürüldü: 15 yaşındaki şüpheliler yakalandı
Adana'da korkunç cinayet! Esnaf iş yerinde öldürüldü: 15 yaşındaki şüpheliler yakalandı
Alanya'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 357 bin lira ceza uygulandı
Alanya'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 357 bin lira ceza uygulandı
İsrail basını duyurdu! İran'a saldırılar ne kadar sürecek?
İsrail basını duyurdu! İran'a saldırılar ne kadar sürecek?
NATO: İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz
NATO: İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz