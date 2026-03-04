İsrail, İran'a saldırıların ardından Batı Şeria'da 165 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, ABD ile İran'a askeri saldırılar başlattığı 28 Şubat'tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 165 Filistinliyi gözaltına aldı.

Abone ol

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da artan gözaltı operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "İsrail makamlarının ABD-İsrail'in İran'a askeri saldırılara başlamasından bu yana Batı Şeria'da 165 Filistinliyi gözaltına aldığı" ifade edildi.

İsrail makamlarının, "provokasyon" iddiasıyla gözaltı eylemlerini tırmandırdığı, bunun saldırıların seyrine ilişkin görüş bildirenleri hedef alan örgütlü bir baskı politikası kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi. ​​​​​​​

İsrail güçlerinin, bölgede düzenlediği baskınlar sırasında saldırılarla ilgili herhangi bir tutum sergileyenleri gözaltıyla tehdit eden broşürler dağıttığı da belirtildi.

Açıklamada, ayrıca son esir takas anlaşmalarıyla serbest bırakılanlar da dahil olmak üzere çok sayıda serbest bırakılmış Filistinliyi de hedef aldığına dikkati çekildi.

İsrail ordusunun gözaltı uygulamalarının yanı sıra, Filistin beldelerinde ve mülteci kamplarında askeri operasyonlar yürüttüğü, bu operasyonlar sırasında yapılara zarar verdiği, evleri askeri karargaha dönüştürdüğü ve onlarca kişiyi sahada soruşturmaya tabi tuttuğu ve darp ettiği aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin de kalkan olarak kullanıldığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in son zamanlarda çocuklara yönelik saldırıları artırdığı, zaman zaman kadınları da gözaltına aldığı kaydedildi.

Batı Şeria'da, 8 Ekim 2023'te Gazze’de başlayan soykırımla birlikte gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 22 bini aştığı da aktarıldı.