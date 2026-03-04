Reel efektif döviz kuru bir yılın zirvesinde

Türk lirasının reel değeri yükselişe geçti. TCMB verilerine göre reel efektif döviz kuru şubatta 103,17 seviyesine çıkarak Şubat 2025’ten bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonominin rekabet gücünün önemli göstergelerinden biri olan "Reel Efektif Döviz Kuru (REK) Gelişmeleri" raporunu şubat ayı verileriyle paylaştı. Yeni verilere göre Türk lirası, enflasyon ve nominal kur arasındaki makasın etkisiyle reel bazda değer kazanarak son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ENDEKS 103 PUANIN ÜZERİNE ÇIKTI

TCMB tarafından yayımlanan 2025=100 bazlı endeks verilerine göre, tüketici fiyatları (TÜFE) bazındaki reel efektif döviz kuru endeksi, şubatta bir önceki aya göre 1,02 puanlık bir artış gösterdi. Ocak ayında 102,15 seviyesinde olan endeks, şubat ayında 103,17 değerine yükseldi. Bu rakam, endeksin Şubat 2025'ten bu yana ulaştığı en yüksek nokta olarak kayıtlara geçti.

Üretici fiyatları tarafında da benzer bir eğilim gözlendi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, aynı dönemde 0,20 puan artarak 100,06 seviyesine çıktı.

ARTIŞIN TEMEL NEDENİ: ENFLASYON-KUR DENGESİ

Merkez Bankası’nın yayımladığı analizde, endeksteki bu yükselişin ana dinamikleri de açıklandı. Değerlendirmede, REK endeksindeki artışın temel olarak yurt içi tüketici fiyatlarındaki (TÜFE) artışın, nominal döviz kurlarındaki artıştan daha yüksek seyretmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Şubat ayına ilişkin ekonomik bileşenler şu şekilde detaylandırıldı:

ENFLASYON VERİLERİ: TÜFE bir önceki aya göre yüzde 2,96, Yİ-ÜFE ise yüzde 2,43 oranında artış gösterdi.

DÖVİZ KURLARI: Türk lirası karşısında dolar ortalama yüzde 1,10, euro ise yüzde 2,02 değer kazandı.

Türkiye’deki enflasyonun (TÜFE), nominal kur sepetindeki yükselişi geride bırakması, endeksi yukarı yönlü hareket ettiren en büyük katkıyı sağladı. Buna karşın, dünya enflasyon sepetindeki değişimler ve nominal kur sepetindeki hareketler endeksi azaltıcı yönde etkileyen unsurlar olarak not edildi.