Akaryakıt fiyatlarına dev zam geliyor tarih belli oldu

ABD-İsrail-İran savaşı ve petrol fiyatlarındaki sert yükseliş piyasaları vurdu. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 12.45 TL, benzine ise 3.68 TL bir zam bekleniyor.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarının ardından Tahran'ın misillemeleri ve yükselen jeopolitik risk primiyle brent petrolün varil fiyatı 82 dolara yükseldi.

Artan yeni maliyet dalgasından Türkiye'ye de nasibini aldı. Küresel brent petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinin en yüksek tek kalemde artış ihtimalini gündeme taşıdı.

Enerji sektörü kaynaklarından edinilen son bilgilere göre, 5 Mart Perşembe saat 00:01'den itibaren geçerli olmak üzer motorine (Dizel) 12 lira 45 kuruş, benzine: 3 lira 68 kuruş zam yapılması kesinleşti.

Güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 58,40 lira
Motorin: 60,40 lira
LPG: 30,29 lira

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 58,24 lira
Motorin: 60,24 lira
LPG: 29,69 lira

Ankara

Benzin: 59,34 lira
Motorin: 61,50 lira
LPG: 30,17 lira

İzmir

Benzin: 59,62 lira
Motorin: 61,77 lira
LPG: 30,09 lira

