BIST 13.076
DOLAR 43,96
EURO 51,21
ALTIN 7.336,82
HABER /  POLİTİKA

İçişleri Bakanı Çiftçi, DEM Partili Buldan ve Sancar ile görüştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İçişleri Bakanı Çiftçi, DEM Partili Buldan ve Sancar ile görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile görüştü.

Abone ol

Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Sayın Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mithat Sancar ile bakanlığımızda bir araya geldik. Nazik hayırlı olsun ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Türk halkına soruldu, çıkan sonuç çok çarpıcı! "Kim dost kim düşman" anketi...
Foto Galeri Türk halkına soruldu, çıkan sonuç çok çarpıcı! "Kim dost kim düşman" anketi... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İran lideri Hamaney için Tahran'da düzenlenecek cenaze töreni ertelendi
İran lideri Hamaney için Tahran'da düzenlenecek cenaze töreni ertelendi
Hakan Çakır cinayeti davasında mütalaa açıklandı
Hakan Çakır cinayeti davasında mütalaa açıklandı
Irak hava sahasını kapatma süresini 3 gün daha uzattı
Irak hava sahasını kapatma süresini 3 gün daha uzattı
Anadolu Efes'te sportif direktör İsmail Şenol ile yollar ayrıldı
Anadolu Efes'te sportif direktör İsmail Şenol ile yollar ayrıldı
Metehan Baltacı hakim karşısına çıkacak! Tarih belli oldu
Metehan Baltacı hakim karşısına çıkacak! Tarih belli oldu
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinin Litani Nehri’ne kadar tamamen boşaltılmasını istedi
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinin Litani Nehri’ne kadar tamamen boşaltılmasını istedi
Ali Hamaney'in yerine kim geçecek? Oğlu iddiaları vardı
Ali Hamaney'in yerine kim geçecek? Oğlu iddiaları vardı
Cemal Enginyurt trafik kazası geçirdi
Cemal Enginyurt trafik kazası geçirdi
Dervişoglu'ndan "Bir sonraki hedef Türkiye" söylemine tepki
Dervişoglu'ndan "Bir sonraki hedef Türkiye" söylemine tepki
Rusya: Çin ve Hindistan'a petrol sevkiyatını artırmaya hazırız
Rusya: Çin ve Hindistan'a petrol sevkiyatını artırmaya hazırız
Almanya'da dizel yakıt fiyatları 2 avronun üzerine çıktı
Almanya'da dizel yakıt fiyatları 2 avronun üzerine çıktı
Sadettin Saran’dan Domenico Tedesco’yu duygulandıran sözler
Sadettin Saran’dan Domenico Tedesco’yu duygulandıran sözler