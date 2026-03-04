BIST 13.076
Irak hava sahasını kapatma süresini 3 gün daha uzattı

Irak hava sahasını kapatma süresini 3 gün daha uzattı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları nedeniyle hava sahasını uçuşlara kapatan Irak, bu süreyi 3 gün daha uzatma kararı aldı.

Irak Sivil Havacılık Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Orta Doğu'daki gerilimin devam etmesi nedeniyle Irak hava sahasını 72 saat daha uçuşlara kapalı tutacak.

Açıklamada, söz konusu sürenin cumartesi günü saat 12.00'ye kadar uzatıldığı aktarıldı.

Irak, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını kınayarak hava sahasını 24 saat uçuşlara kapattığını duyurmuş, daha sonra bu süreyi 24 saat daha uzatmıştı.

- ABD- İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

