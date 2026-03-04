ABD ve İsrail'e kötü haber! İran görünmez füzelerini devreye sokuyor

ABD ve İsrail savaş uçakları, İran'ın Orta Doğu genelinde yaptığı misillemelere yanıt olarak Tahran başta olmak üzere çok sayıda şehre yönelik saldırılarını sürdürüyor. Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri endişeyle takip ederken bölgede ummadığı bir direnişle karşılaşan ABD ve İsrail'i kara kara düşündürecek bir gelişme daha yaşandı. İddiaya göre İran, dünyadaki hiçbir savunma sisteminin tespit edemediği görünmez füzelerini sahaya sürüyor.

Abone ol

ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim ve sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Günlerdir taraflar arasında karşılıklı saldırılar sürerken İran cephesinden savaşın seyrini değiştirecek bir iddia ortaya atıldı.

İran görünmez füzeleri mi kullanacak?

Sergilediği direnişle ABD ve İsrail'i şaşkına uğratan Tahran yönetiminin dünyadaki hiçbir savunma sistemi tarafından tespit edilemeyen görünmez füzelerini savaş meydanına süreceği konuşuluyor.

Uydu görüntüleri ortaya çıktı

İran'ın bölgedeki ABD üslerini hedef alan operasyonlarında özellikle radar ve iletişim altyapısının hedef alındığı, uydu görüntüleriyle belgelenen ağır hasarın maliyetinin 2 milyar dolara yaklaştığı bildirildi.

İsrail: 24 saatte 219 kişi yaralandı

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarında son 24 saatte 219 kişinin yaralandığı ve hastanede tedavi edildiği kaydedildi. Açıklamada 7 kişinin panik tedavisi aldığı, 4 kişinin de tıbbi kontrolden geçirildiği aktarıldı. Cumartesi günü başlayan saldırıların ardından toplamda bin 274 kişinin hastanelerden taburcu edildiği kaydedilen açıklamada, 96 kişinin tedavisinin ise halen hastanelerde devam ettiği bildirildi.

"İran'ın yeni lideri de hedef olacak"

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı son paylaşımda İran'ı tehdit etti ve saldırılara devam edileceğini belirtti. Katz "İran tarafından İsrail'i yok etme planını sürdürmek ve yönetmek, Amerika Birleşik Devletleri'ni, özgür dünyayı ve bölge ülkelerini tehdit etmek ve İran halkını bastırmak üzere görevlendirilen her lider, tereddütsüz biçimde ortadan kaldırılacak bir hedef olacaktır. Adının ne olduğu ya da nerede saklandığı önemli değildir" dedi.