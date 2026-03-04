İşte İsrail'e en çok para yağdıran ülkeler! Birinciden çok ikinci şaşırttı...

İSRAİL'E HER YIL MİLYARLARCA DOLAR PARA YAĞDIRIYORLAR

Bu süreçte birçok ülke İsrail’e siyasi ve askeri destek açıklarken, bazı devletlerin ise ihracat yoluyla milyonlarca dolarlık yardım ve savunma finansmanı sağladığı ortaya çıktı.